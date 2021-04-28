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Пасхальная корзина: какие продукты можно и нельзя святить (инфографика)

Пасхальная корзина: какие продукты можно и нельзя святить (инфографика)
06:27 Сегодня Телеграф

В этом году христиане восточного обряда будут отмечать Пасху 2 мая.

Традиционно на этот праздник верующие идут в храмы, а также берут с собой различные продукты, чтобы освятить их.

"Телеграф" составил инфографику того, что можно и что нельзя святить:

Пасха_корзина_инфографика

Ранее "Телеграф" публиковал инфорграфику, во сколько обойдется украинцам "пасхальная корзина".

А также во сколько украинцам обойдется накрыть праздничный стол.

Помимо этого, "Телеграф" собрал информацию о том, как будут праздновать этот светлый праздник в крупных городах Украины в условиях карантина и пандемии коронавируса Covid-19.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 212

Все по теме:

Продукты, Церковь, Пасха, "Пасхальная корзина".
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