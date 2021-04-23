Погода будет теплой, но дождливой: народные синоптики огласили прогноз на Пасху

Мнения синоптиков касательно погоды на Пасху 2 мая разделились: один считает, что погода будет теплой, другой же напротив, уверен в холодном прогнозе.

По мнению народного синоптика Леонида Горбаня, на Пасху погода будет холодной и этому не стоит удивляться, поскольку снежное Благовещение было признаком поздней весны, а следовательно и тепла в такое время ожидать не стоит.

Метеоролог уверен, что потепления стоит ожидать после 10 мая. После этого "рубежа" воздух прогреет до +25 градусов и это будет длиться до двух недель. После чего в Украину снова придут дожди.

Согласно прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, к завершению апреля воздух начнет нагреваться и даже небольшие осадки не остановят потепление.

Он считает, что в первые 10 дней мая погода будет очень теплой, следовательно, погода на праздник Пасхи тоже вероятно будет теплой. К концу десятидневки воздух слегка остынет, но осадков будет по-прежнему мало. Кратковременные дожди стоит ожидать во второй декаде мая, а в начале и конце третьей ожидаются дожди, середина же будет теплой и сухой.

Напомним, что ранее завотдела климатических исследований института НАН Украины озвучила прогноз погоды на Пасху 2021.