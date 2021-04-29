Чем покрасить яйца на Пасху: 7 натуральных красителей

Важнейшим символом на Пасхальном столе являются крашанки. И с каждым годом все больше хозяек отказывется от полиетиленовых наклеек в пользу натуральных красителей. Специально для вас "Телеграф" подготовил 7 способов покраски яиц при помощи пищевых продуктов.

Куркума

Молотую куркуму добавить в кипяток, примерно 10 г на 500 мл, положить туда уже вареные яйца, держать до желаемого цвета (несколько часов). Аккуратно вынуть ложкой и дать подсохнуть. Очень важно не трогать руками, ведь с мокрых яиц краска быстро слазит.

Шпинат или крапива

Замороженную зелень залить водой, к ней добавить 2-3 столовых ложки уксуса, закипятить и варить примерно 5-6 минут. Вареные яйца положить в готовый отвар и держать шесть и более часов для получения необходимого цвета. Мокрые яйца оставить подсыхать.

Свекла

Свеклу натереть на большой терке, выложить в кастрюлю, добавить воды и немного уксуса. Варить примерно 20 минут, чтобы свёкла отдала весь краситель. После этого, в отвар положить яйца и держать до получения необходимого цвета. Готовые яйца вынуть и оставить высохнуть.

Березовые листья

Листья березы (можно брать сухие) отварить в течении 10-15 минут. В этот отвар положить сырые яйца и варить до готовности.

Цитрусовые

Чтобы получить яркий желтый цвет, необходимо сварить яйца в обычной воде и натереть их соком апельсина или лимона.

Черника

Мороженую чернику залить водой. Добавить немного уксуса и проварить 15 минут. В отвар положить вареные яйца и держать до получения красивого цвета.

Клюквенный сок

В кастрюлю с клюквой залить воды, добавить несколько ложек уксуса и варить около 30 минут. Добавить туда вареные яйца и настаивать несколько часов до красивого цвета.

Чтобы яйца после окраски ярко блестели, необходимо натереть их растительным маслом. Если хотите получить более насыщенный цвет, то необходимо отвар с яйцами оставить в холодильнике на ночь. Так краситель лучше будет держаться.

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