Скачать
Четверг, 29.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Участник переговоров по Донбассу рассказал о новой тактике России в гибридной войне против Украины
Участник переговоров по Донбассу рассказал о новой тактике России в гибридной войне против Украины
"Погребальные костры ежедневно горели тысячи лет": украинский медик из Мумбаи рассказал, как Индия на самом деле переживает COVID-19
"Погребальные костры ежедневно горели тысячи лет": украинский медик из Мумбаи рассказал, как Индия на самом деле переживает COVID-19
США отреагировали на рокировки в "Нафтогазе"
США отреагировали на рокировки в "Нафтогазе"
Последствия рокировки: может ли "Нафтогаз" сорвать подготовку к отопительному сезону из-за смены главы
Последствия рокировки: может ли "Нафтогаз" сорвать подготовку к отопительному сезону из-за смены главы

Чем покрасить яйца на Пасху: 7 натуральных красителей

Чем покрасить яйца на Пасху: 7 натуральных красителей
11:51 Сегодня Телеграф

Важнейшим символом на Пасхальном столе являются крашанки. И с каждым годом все больше хозяек отказывется от полиетиленовых наклеек в пользу натуральных красителей. Специально для вас "Телеграф" подготовил 7 способов покраски яиц при помощи пищевых продуктов.

Куркума

Молотую куркуму добавить в кипяток, примерно 10 г на 500 мл, положить туда уже вареные яйца, держать до желаемого цвета (несколько часов). Аккуратно вынуть ложкой и дать подсохнуть. Очень важно не трогать руками, ведь с мокрых яиц краска быстро слазит.

Шпинат или крапива

Замороженную зелень залить водой, к ней добавить 2-3 столовых ложки уксуса, закипятить и варить примерно 5-6 минут. Вареные яйца положить в готовый отвар и держать шесть и более часов для получения необходимого цвета. Мокрые яйца оставить подсыхать.

Свекла

Свеклу натереть на большой терке, выложить в кастрюлю, добавить воды и немного уксуса. Варить примерно 20 минут, чтобы свёкла отдала весь краситель. После этого, в отвар положить яйца и держать до получения необходимого цвета. Готовые яйца вынуть и оставить высохнуть.

Березовые листья

Листья березы (можно брать сухие) отварить в течении 10-15 минут. В этот отвар положить сырые яйца и варить до готовности.

крашанка - как и чем красить яйца на пасху

Цитрусовые

Чтобы получить яркий желтый цвет, необходимо сварить яйца в обычной воде и натереть их соком апельсина или лимона.

Черника

Мороженую чернику залить водой. Добавить немного уксуса и проварить 15 минут. В отвар положить вареные яйца и держать до получения красивого цвета.

Клюквенный сок

В кастрюлю с клюквой залить воды, добавить несколько ложек уксуса и варить около 30 минут. Добавить туда вареные яйца и настаивать несколько часов до красивого цвета.

Чтобы яйца после окраски ярко блестели, необходимо натереть их растительным маслом. Если хотите получить более насыщенный цвет, то необходимо отвар с яйцами оставить в холодильнике на ночь. Так краситель лучше будет держаться.

Также "Телеграф" предлагает своим читателям простые рецепты вкусной паски и идеальной глазури для покрытия пасок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Яна Мосийчук
Автор: Яна Мосийчук
Просмотры: 220

Все по теме:

Рецепты, Пасха, Крашанка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У Лукашенко "нашли" еще одного сына, которого он якобы упек в детдом (фото)
02 Бывший советник Путина признался, кто в Кремле принимает решение о вторжении в Украину
03 С Чистым Четвергом 2021! Яркие открытки и картинки с поздравлениями
04 Нет денег на похороны: новые детали резни, устроенной подростком в Киеве
05 Банковая ставит на Витренко: чем обернется увольнение Коболева из "Нафтогаза"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинка купила завтрак на заправке OKKO и получила неприятный &quot;сюрприз&quot; (фото)
Украинка купила завтрак на заправке OKKO и получила неприятный "сюрприз" (фото)
&quot;Жуткий скелет, скелетон&quot;: появились фото Навального после голодовки
"Жуткий скелет, скелетон": появились фото Навального после голодовки
Уборка – это важно: ПЦУ призвала не забывать о самом главном в Чистый четверг
Уборка – это важно: ПЦУ призвала не забывать о самом главном в Чистый четверг
Чем покрасить яйца на Пасху: 7 натуральных красителей
Чем покрасить яйца на Пасху: 7 натуральных красителей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь