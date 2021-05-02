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Воскресенье, 02.05.2021
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Со светлым праздником Пасхи-2021! Красочные открытки и картинки

Со светлым праздником Пасхи-2021! Красочные открытки и картинки
05:12 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 2 мая, православные христиане празднуют самый важный праздник - Пасху. Православная Пасха - это освобождение всего человечества от всего плохого, это окончание Великого поста.

Во время пасхальных праздников принято здороваться: "Христос Воскрес - Воистину Воскрес".

Нынешняя Пасха, как и прошлогодняя, является особенной. Из-за введения карантинных мероприятий мы должны праздновать дома. Коронавирус нам запрещает посещать родственников и друзей. Однако есть возможность поздравить их со Светлым Воскресением Христовым с помощью коротких сообщений через Viber, Telegram или другой мессенджер.

Как безопасно встретить Пасху: озвучены простые рецепты

"Телеграф" собрал для вас красивые поздравления с Пасхой в открытках. Такие картинки подарят вашим родным и друзьям отличное настроение на пасхальные праздники.

 

Ранее "Телеграф" сообщал, какие мясные продукты лучше всего употреблять после продолжительного поста.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Поздравление, Праздники, Открытки, Пасха.
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