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"Слезы на глазах и мороз по коже": украинские певцы впечатлили песней "Христос Воскрес" на 12 языках (видео)

"Слезы на глазах и мороз по коже": украинские певцы впечатлили песней "Христос Воскрес" на 12 языках (видео)
Обновлено 16:52 Сегодня Телеграф Фото: instagram Александра Пономарева

Народный артист Украины Александр Пономарев, который удивил своим появлением на проекте "Маска", представил уникальное пасхальное песнопение под названием "Христос Воскрес".

Вместе со своими коллегами, Арсеном Мирзояном, Виктором Павликом, Виталием Козловским, Златою Огневич, Натальей Холоденко, Олей Цибульской, Тарасом Тополей, Тоней МатвиенкоDZIDZIO, оперным певцом Хе Му, а также настоятелем монастыря в Грузии схиархимандритом Серафимом, Пономарев создал воодушевляющую композицию на 12 языках, среди которых оказался и арамейский - язык Иисуса Христа.

В описании под видео отмечается, что слова песнопения не менялись сотни лет. Пономарев создал единую мелодию на всех и собрал 12 украинских известных исполнителей и международных звезд. 

В комментариях на популярном видеохостинге YouTube, где было размещено видео, ошеломленные поклонники оценили композицию, представленную украинскими исполнителями.

Напомним, что ранее Александр Пономарев перепел хит Олега Винника "Вовчиця".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 186

Все по теме:

Виктор Павлик, Злата Огневич, Христос Воскрес!, Пасха, Тарас Тополя, Александр Пономарев, Виталий Козловский, Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян, DZIDZIO, Оля Цибульская, Наталья Холоденко, Хе Му.
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