В преддверии 8 марта Александр Пономарев спел хит Винника "Вовчиця" (Видео)

Новости культуры:Олег Винник и Александр Пономарев приготовили необычный конкурс для своих поклонниц.

Появилось еще одно видео коллаборации Олега Винника и Александра Пономарева. Прошлый раз Винник спел песню Александра Пономарева "Я люблю тільки тебе", а в этот раз музыканты поменялись местами и Пономарев спел хит Винника "Вовчиця".

Это подарок с химическим названием СО2 от артистов ко Дню всех женщин.

СО2 – это проект, который по-новому раскроет творчество обоих и наполнит сердца женщин любовью и вдохновением. Каждая песня записывается только с одного дубля и исключительно вживую, чтобы передать всю палитру эмоций с первого раза.

Отметим, что Олег Винник и Александр Пономарев подарят двум поклонницам встречу на кофе в студии "З ранку до ночі". Условия конкурса можно найти под видео на YouTube-канале Александра Пономарева. 12 марта автор комментария, который наберет наибольшее количество лайков, станет победителем.