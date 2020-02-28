Олег Винник спел знаменитый хит "Я люблю тільки тебе" (Видео)

Новости культуры:Песня была записана в рамках проекта с химическим названием СО2, который создали Винник и Пономарев.

В преддверии 8 Марта Олег Винник подготовил поклонницам сюрприз. Артист перепел знаменитую песню Александра Пономарева - "Я люблю тільки тебе".

Презентация композиции состоялась в пятницу, 28 февраля, на YouTube-канале Александра Пономарева. Черно-белый формат ролика был выбран для того, чтобы зритель мог сконцентрироваться на вокале исполнителя, не отвлекаясь на внешние элементы.

По словам авторов, такая коллаборация по-новому раскроет их творчество и наполнит сердца женщин любовью и вдохновением.

"Каждый артист, который самостоятельно пишет песни, видит творчество другого исполнителя по-своему. Мне было интересно спеть композицию Александра - очень красивую и достойную. Я рад такой возможности, это замечательный опыт. Слава Богу, что есть такой проект. Пусть он процветает, потому что все это делается для людей", - отметил Олег Винник.

Особенность проекта СО2 заключается в том, что все песни записываются с первого дубля и исключительно вживую.