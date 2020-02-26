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Подарок на 8 марта: Пономарев и Винник готовят сюрприз украинским дамам

Подарок на 8 марта: Пономарев и Винник готовят сюрприз украинским дамам
21:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Украинский певец Александр Пономарев готовится презентовать новый проект, который создал в коллаборации с Олегом Винником.

Артисты признались, что это станет своеобразным подарком поклонницам на 8 марта.

Известно, что презентация состоится 28 февраля и будет посвящена Международному дню женщин. Название долгожданного проекта Александра Пономарева и Олега Винника созвучно с химическим термином – СО2, который означает углекислый газ. По словам авторов, такая коллаборация по-новому раскроет творчество обоих артистов и станет настоящим сюрпризом для их поклонниц.

Александр Пономарев и Олег Винник исполнят хиты друг друга. Каждую песню вокалисты решили записывать с первого дубля и только вживую, чтобы передать в записи все эмоции. Артисты планируют создать серию черно-белых роликов, акцентируя внимание не на себе, а на музыке.

"С Олегом мы дружим очень давно, поэтому именно с ним я и решил записать первую коллаборацию в рамках моего проекта. Думаю, всех удивит новое звучание уже всем известных песен. Такой неожиданный и общий подарок мы приготовили для всех женщин!" – рассказал Александр Пономарев.

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Какие именно треки войдут в такой неожиданный проект, пока неизвестно. Однако Олег Винник тоже не сдерживал восторга от сотрудничества с Александром Пономаревым.

"Я очень насладился таким звучанием своей песни, абсолютно для меня непривычным. Это правда круто, очень круто!" – добавил он.

Поклонницы Александра Пономарева и Олега Винника уже имели возможность услышать дуэтную запись певцов. На новогодне-рождественские праздники артисты презентовали перепев знаменитой колядки "Добрий вечір тобі, пане господарю!". Они привлекли к сотрудничеству бэк-вокалистку Таюне, которая поразила меломанов своим вокалом.

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Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Певец, Александр Пономарев, Украинский певец, Олег Винник.
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