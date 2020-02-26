От апатии до любви: Андрей Данилко признался, что имел роман с коллегой

Новости шоу бизнеса:Андрей Данилко неожиданно разоткровенничался, что у него был романтические отношения с его партнером по сцене.

Знаменитый певец и неизменный судья Национального отбора Евровидения Андрей Данилко обычно не афиширует своей личной жизни и избегает соответствующих тем во время общения с журналистами. Однако на днях он сделал исключение и откровенно признался, что у него был роман с коллегой Инной Белоконь.

Артист стал приглашенным гостем популярного шоу "Слава+", которое выходит ютуб-канале "Люкс ФМ". Во время общения со Славой Деминым Андрей Данилко не избежал вопросов о своей жизни, телевизионных проектах и карьере, а также рассказал, что был в романтических отношениях со своей коллегой по сцене Инной Белоконь, которая играет маму Верки Сердючки. Случилось это в рубрике "Соври Славе".

Интересно, что ранее артистам уже приписывали роман, однако тогда они отказывались комментировать слухи. И хоть построить отношения звездам не удалось, Андрей Данилко отметил, что талантливая актриса Инна Белоконь остается его близким другом. Артист эксклюзивно для шоу вспомнил, как состоялась их первая встреча.

Инка осталась единственным другом с того времени. Наша встреча – это была полная антипатия. Я думал: "Боже, что это?" И такого же мнения была она. Она была красавицей, и я – красавец, как Селена Гомес и Джастин Бибер. У нее была юбка-татьянка, турецкий свитер, мелировка... И я тоже был красавцем, специально надевал большие куртки, чтобы больше казаться, ведь без них я худым был, реально швабра, – поделился Андрей Данилко.

Сейчас артист продолжает сотрудничество с Инной Белоконь, а их тандем Верки Сердючки и мамы стал безумно популярным как в Украине, так и за ее пределами. Андрей Данилко везде выступает со своей коллегой и появляется с ней на светских мероприятиях. Кроме этого, они охотно проводят время вместе и ездят на отдых.

Также Андрей Данилко откровенно признался, что не может представить себе привычной семейной жизни. Поэтому строил бы отношения, проживая в двух квартирах.

"Я, например, не мог бы делить жилплощадь с кем-то. Поэтому, если были бы отношения, идеально было бы иметь две квартиры рядом. Как гостиничный вариант", – добавил он.