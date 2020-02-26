Вера Кекелия рассказала, как сообщила о беременности мужу

Популярная украинская певица, актриса "Женского квартала" Вера Кекелия на днях рассказала о том, что ждет первенца. Сегодня звезда призналась, как сообщила любимому о своей беременности.
Вика Кекелия ожидает первенца.
Об этом она рассказала вчера, 25 февраля, опубликовав соответствующее сообщение в инстаграме. Сегодня звезда вышла в эфир утреннего шоу "Завтрак с 1+1", где поделилась реакцией мужа Романа Дуды на такую новость и рассекретила срок беременности.
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Друзья, спасибо огромное за все ваши прекрасные слова, сердечки и смайлики;))) Photo @julia.luzina MakeUp&Hair @my.shura
Он конечно был безумно счастлив. Роман как раз гулял с собакой, а у меня был положительный тест в руках. Я ему позвонила и попросила, чтобы взял в аптеке еще два. Он прибежал с двумя безумно счастливый. В итоге мы сидели на кухне с тремя тестами и шестью полосками, – рассказала Вера.
Также Кекелия рассекретила срок беременности. Малыш должен появиться на свет уже через два месяца. А вот пол ребенка пара пока держит в тайне.