Актриса Роуз Макгоуэн завела роман с женщиной (Фото)

Новости шоу бизнеса:Актриса отметила, что чувствует себя рядом с Сиенной комфортно и спокойно и уже переехала к ней.

46-летняя Роуз МакГоуэн рассказала, что уже некоторое время встречается с девушкой по имени Сиенна, и отметила, что нашла в этих отношениях свое счастье.

Многим людям комфортнее жить, нося ярлыки. Я сейчас встречаюсь с прекрасной молодой женщиной. Она идентифицирует себя как лесбиянка, я же себя так не определяю, — сказала Роуз.

Также МакГоуэн рассказала о своей прошлой пассии — андрогинной модели Рейн Дав. Она родилась девушкой и прославилась неординарной внешностью, в которой читаются и мужские и женские черты.

С ней Роуз встречалась полгода в 2018, но пути их разошлись.

Когда у тебя упадок и ты с кем-то заводишь отношения, не факт, что ты выберешь "того" человека", — сказала Роуз о прошлом романе. Актриса также призналась, что ей было непросто строить отношения с человеком, который относит себя к небинарному гендеру, то есть считает себя мужчиной и женщиной одновременно.

Я даже не знала, как ее назвать. Я бы сказала "моя девушка", но она не девушка… Я тогда подумала, что нам нужен новый словарь для таких случаев, — поделилась МакГоуэн.