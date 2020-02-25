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Вторник, 25.02.2020
Звездная жизнь: актеры и актрисы, которые отказываются вместе работать (Фото)
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Звездная жизнь: актеры и актрисы, которые отказываются вместе работать (Фото)

Всем нам приходилось иметь дело с одноклассниками, коллегами и просто людьми, которые нам не нравятся. Это часть жизни любого человека. То же самое справедливо и для гламурного мира шоу-бизнеса. В то время как на пресс-конференции звезды с улыбкой рассказывают, как весело им было работать вместе и расхваливают своих коллег, мы знаем, что все далеко не так безоблачно. На самом деле, у некоторых актеров случались эпические грязные скандалы, а СМИ с удовольствием раздували их. За всем этим интересно наблюдать со стороны, а личные обиды актеров перерастают в настоящую неприязнь. Мы решили "пройтись по знаменитостям" и рассказать вам о 15 актерах и актрисах, которые отказываются работать вместе.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Актеры, Актрисы, Сьемочная площадка, Звездная жизнь, Звезды которые не хотят вместе работать.
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