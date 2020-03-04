FO SHO представили песню к "Свиданию в Вегасе" (Видео)

Участники национального отбора на Евровидение-2020 - афроукраинский хип-хоп-проект FO SHO (сестры Бетти, Мариам и Сиона Эндале) выпустили новую песню In Your Mind.
Композиция войдет в саундтрек украинской комедии "Свидание в Вегасе" - картина выйдет в прокат 5 марта 2020-го.
Режиссер фильма – Сергей Вейн.
Главные роли в картине исполняют молодые актеры – Марина Дьяконенко и Никита Бычков-Андриевский, а также певица Оля Полякова, телеведущий Владимир Остапчук, белорусский юморист Вадим Галыгин, актер театра и кино Михаил Кукуюк и исполнитель Вова зі Львова. Кроме того, в фильме сыграл известный голливудский актер, номинант на премии "Оскар" и "Золотой глобус" Эрик Робертс.