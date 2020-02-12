Группа FO SHO представили лирик-видео на конкурсную песню (Видео)

Участники национального отбора на Евровидение-2020 - афроукраинский хип-хоп-проект FO SHO (сестры Бетти, Мариам и Сиона Эндале) выпустили лирик-видео на конкурсную песню BLCK SQR. В ролике показаны детские фото сестер и перевод строчек композиции. Согласно проведенной ранее жеребьевке, музыканты будут выступать под номером 2 во втором полуфинале Нацотбора, который пройдет 15 февраля.