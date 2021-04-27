"Просто фея": Леся Никитюк поразила поклонников снимком без макияжа

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк по праву народная любимица. Она завоевала расположение своих фанатов благодаря своему чувству юмора, открытости и простоте обычной хмельницкой девушки.

Практически 4 млн подписчиков в Инстаграме каждый день ждут от Леси новых фото и видео, и их любимица не разочаровывает своих фолловеров. На свое странице в соцсетях Никитюк рассказывает и показывает свою жизнь, как проводит выходные, будни и праздники. И вот 27 апреля Леся решила показать, как она начала свое утро.

Телеведущая опубликовала пост, к которому прикрепила снимок, на котором позирует без макияжа, сделав себе косметическую маску, с тарелкой спагетти в руках.

"Вторник?!?не слышала" - подписала снимок Леся, видимо намекнув на то, что чаще так утро проводят на выходных.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

В комментариях подписчики Никитюк начали захваливать телеведущую, отмечая, что она всегда красива.

Ранее, "Телеграф" писал, что Леся Никитюк показала своим фолловерам квартиру, в которой родилась и жила до старта своей карьеры в Киеве.