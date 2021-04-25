"Мой родной подъезд": Леся Никитюк рассказала, что ее "бесило" в квартире ее родителей

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк в последнее время все больше и больше рассказывает своим поклонникам о своем детстве и своей семье. Сначала она показывала свои детские снимки, а теперь провела виртуальную "экскурсию" по квартире, в которой родилась и выросла.

На своей странице в Инстаграме леди Ле опубликовала несколько видео, на который показала "родной подъезд", саму квартиру, вид из окна, несколько своих детских снимков, и даже рассказала, что же она "ненавидела" в этой квартире.

"Пришла в свой родной подъезд. Сейчас Вам покажу, где я родилась и выросла" - начала "экскурсию" Леся Ивановна.

После квартиры, Леся опубликовала маленькое видео, на котором показала и район, а котором росла.

Ранее, "Телеграф" писал, что Леся Никитюк поделилась забавными роликами со своим домашним питомцем - песиком Рафиком.