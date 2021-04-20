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"Поняла, что не могу без этого мужика": Леся Никитюк призналась в любви своему псу

"Поняла, что не могу без этого мужика": Леся Никитюк призналась в любви своему псу
Обновлено 09:37 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Леся Ивановна Никитюк - одна из самых ярких представительниц украинского телевидения. Она и телеведущая, и певица, и блогер.

На своей странице в Инстаграм леди Ле активно освещает свою жизнь: делится кадрами из путешествий, со съемок и просто из своей повседневности. 

У Леси есть милый домашний питомец - пес Рафик, которого телеведущая очень любит. Она часто делится со своими подписчиками различными фото и видео со своим любимцем. Стоит отметить, что у песика даже есть своя страница в соцсети. 

Судя по предыдущим сторис Леси Ивановны пес был "в гостях" у ее мамы, а теперь телеведущая забрала его домой.

"Пожила я в Киеве, и поняла, что не могу без любви, не могу без него, без этого мужика. Здравствуй, любовь" - говорит Леся.

Ранее, "Телеграф" писал, что Леся Никитюк попала "на деньги" из-за Рафика. Пока песик был у грумера, он решил "пометить" чужую сумку-переноску. Телеведущей пришлось покупать хозяевам новую.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Телеведущая, Леся Никитюк.
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