"Поняла, что не могу без этого мужика": Леся Никитюк призналась в любви своему псу

Леся Ивановна Никитюк - одна из самых ярких представительниц украинского телевидения. Она и телеведущая, и певица, и блогер.

На своей странице в Инстаграм леди Ле активно освещает свою жизнь: делится кадрами из путешествий, со съемок и просто из своей повседневности.

У Леси есть милый домашний питомец - пес Рафик, которого телеведущая очень любит. Она часто делится со своими подписчиками различными фото и видео со своим любимцем. Стоит отметить, что у песика даже есть своя страница в соцсети.

Судя по предыдущим сторис Леси Ивановны пес был "в гостях" у ее мамы, а теперь телеведущая забрала его домой.

"Пожила я в Киеве, и поняла, что не могу без любви, не могу без него, без этого мужика. Здравствуй, любовь" - говорит Леся.

Ранее, "Телеграф" писал, что Леся Никитюк попала "на деньги" из-за Рафика. Пока песик был у грумера, он решил "пометить" чужую сумку-переноску. Телеведущей пришлось покупать хозяевам новую.