"Мини Гриша": жена Григория Решетника показала новые снимки младшего сына Саши

Украинский телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина - многодетные родители. Пара воспитывает троих сыновей, младшему из которых почти еще нет и года.

Семейство Решетников отдыхает на Мальдивах. И Григорий, и Кристина активно делятся снимками с отпуска, показывая как они и их сыновья наслаждаются теплыми, солнечными деньками у океана.

Кристина отметила, что их младший сын Саша с каждым днем все больше становиться похожим на своего звездного папу.

"Мини Гриша" - подписала серию новых снимков многодетная мама.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

В комментариях подписчики подхватили эту "волну" и начали писать, что малыш действительно очень похож на Григория.

"На папу очень похож", "Кукленок", "Загаревший микимаус", "Дай Бог счастья и здоровья" - пишут в сети.

Ранее, "Телеграф" писал, что Кристина Решетник засветила пышную грудь в купальнике и похвасталась подтянутой фигурой после третьих родов.