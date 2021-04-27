Супруга Григория Решетника похвасталась подтянутой фигурой после третьих родов

Несменный ведущий реалити-шоу "Холостяк" Григорий Решетник и его супруга Кристина - многодетные родители. Пара воспитывает троих сыновей. И, стоит отметить, что Кристина находится в отличной форме, даже после третьих родов.

Звездная семья отправилась отдыхать на Мальдивы. На своих страницах в Инстаграм Кристина и Григорий активно "хвастаются" тем, как проводят свой отпуск. Однако особое внимание привлекает внимание потянутая фигура многодетной мамы семейства Решетников.

Кристина похвасталась несколькими снимками в откровенных купальниках, которые отлично подчеркнули ее пышную грудь, длинные ноги и тонкую талию. На крайних фото супруга предстала в ярко-оранжевом слитном купальнике с откровенным декольте. Она позирует в океане и возле спасательно будки.

"Оранжевый – мой цвет-фаворит" - написала Кристина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

Также, Решетник публиковала снимки в раздельном фиолетовом купальнике, с топом без бретелей. В одном из постов она сообщила, что спустя 5 месяцев после третьих родов практически пришла в форму.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

Ранее, "Телеграф" писал, что Григорий Решетник рассказал каково это быть многодетным отцом.