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Супруга Григория Решетника похвасталась подтянутой фигурой после третьих родов

Супруга Григория Решетника похвасталась подтянутой фигурой после третьих родов
Обновлено 09:32 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Несменный ведущий реалити-шоу "Холостяк" Григорий Решетник и его супруга Кристина - многодетные родители. Пара воспитывает троих сыновей. И, стоит отметить, что Кристина находится в отличной форме, даже после третьих родов. 

Звездная семья отправилась отдыхать на Мальдивы. На своих страницах в Инстаграм Кристина и Григорий активно "хвастаются" тем, как проводят свой отпуск. Однако особое внимание привлекает внимание потянутая фигура многодетной мамы семейства Решетников. 

Кристина похвасталась несколькими снимками в откровенных купальниках, которые отлично подчеркнули ее пышную грудь, длинные ноги и тонкую талию. На крайних фото супруга предстала в ярко-оранжевом слитном купальнике с откровенным декольте. Она позирует в океане и возле спасательно будки. 

"Оранжевый – мой цвет-фаворит" - написала Кристина.

 
 
 
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Публикация от Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

 
 
 
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Публикация от Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

Также, Решетник публиковала  снимки в раздельном фиолетовом купальнике, с топом без бретелей. В одном из постов она сообщила, что спустя 5 месяцев после третьих родов практически пришла в форму. 

 
 
 
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Публикация от Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

Ранее, "Телеграф" писал, что Григорий Решетник рассказал каково это быть многодетным отцом.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Фигура, Холостяк, Григорий Решетник, Кристина Решетник.
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