"Меня часто спасает фантазия": Григорий Решетник рассказал, каково это быть многодетным отцом

Несменный ведущий романтического реалити-шоу "Холостяк" Григорий Решетник - многодетный отец. Вместе со своей супругой Кристиной он воспитывает троих сыновей.

На своих страницах в Инстаграм многодетные родители часто делятся снимками со своими чадами.

22 апреля семейство Решетников отправилось в отпуск на Мальдивы. Григорий и Кристина активно показывают, как проходит их отдых у океана. Телеведущий помимо красочных фото, решил рассказать своим подписчикам, каково это быть многодетным отцом. И поделился советом для других папочек.

"Быть папой трех ребят нелегко том, что ты постоянно производить впечатление эксперта из всех их вопросов - меня часто спасает фантазия. Самое главное делать умный вид", - рассказывает Григорий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Григорій Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)

Ранее, "Телеграф" писал, что Григорий Решетник показывал, как многодетные отцы собираются и ходят на прогулку со своими детьми.