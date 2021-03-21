"Испытание начинается прямо сейчас": Григорий Решетник показал, как с сыновьями собирается на прогулку

Популярный украинский телеведущий, "лицо" романтического реалити-шоу "Холостяк" Григорий Решетник в свои 37 лет уже многодетный отец. Да и более того у него трое сыновей, которых он очень любит.

На своей странице в Инстаграме Гриша и его супруга Кристина часто показывают своих детишек. Однако чаще всего это снимки всей семьей. А вот 21 марта на страничке Григорий появился пост, который он посвятил многодетным отцам, а точнее их "сложному испытанию", как выйти с детьми на прогулку.

"Многодетный папа выходит на прогулку - испытание начинается прямо сейчас" - подписал снимок Решетник, который сделал в лифте, видимо пока они спускались на улицу.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Григорий Решетник принял участие в шоу звездных пародий "Липсинк батл" на 1+1, в котором предстал в образе легендарной певицы Уитни Хьюстон.