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Злата Огневич поразила фанатов снимком в купальнике: "А теперь - купаюсь в море Любви"

Злата Огневич поразила фанатов снимком в купальнике: "А теперь - купаюсь в море Любви"
Обновлено 08:27 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новая героиня романтического реалити "Холостячка", популярная украинская певица Злата Огневич продолжает будоражить своих поклонников откровенными снимками. После выхода клипа на песню "Мій Назавжди", в котором артистка показалась в нескольких обольстительных образах, она решила показать их вблизи. 

На своей странице в Инстаграм Огневич поделилась снимком в одном из купальников, в которых снималась в клипе. Черный слитный купальник, с высокой посадкой трусиков, вырезом на животе и по бокам, а также с глубоким декольте отлично продемонстрировал формы певицы. 

"Каждое лето я купалась в средиземном море, а теперь - купаюсь в море Любви" - подписала снимок Злата. 

 
 
 
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Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

В комментариях артистку засыпали сердечками и комплиментами. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Злата Огневич исполнила кавер на хит группы "Океан Эльзы" - "Той день", который стал саундтреком к украинскому фильму "Пульс".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 195

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Фигура, Певица, Злата Огневич, Купальник, Холостячка.
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