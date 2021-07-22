Злата Огневич поразила фанатов снимком в купальнике: "А теперь - купаюсь в море Любви"

Новая героиня романтического реалити "Холостячка", популярная украинская певица Злата Огневич продолжает будоражить своих поклонников откровенными снимками. После выхода клипа на песню "Мій Назавжди", в котором артистка показалась в нескольких обольстительных образах, она решила показать их вблизи.

На своей странице в Инстаграм Огневич поделилась снимком в одном из купальников, в которых снималась в клипе. Черный слитный купальник, с высокой посадкой трусиков, вырезом на животе и по бокам, а также с глубоким декольте отлично продемонстрировал формы певицы.

"Каждое лето я купалась в средиземном море, а теперь - купаюсь в море Любви" - подписала снимок Злата.

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В комментариях артистку засыпали сердечками и комплиментами.

Ранее, "Телеграф" писал, что Злата Огневич исполнила кавер на хит группы "Океан Эльзы" - "Той день", который стал саундтреком к украинскому фильму "Пульс".