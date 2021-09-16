На фоне откровенного интервью Саши Бо: Стужук высказалась об абьюзивных отношениях

Блогер рассказала, что "свою боль она уже прожила"

Известный блогер и мама троих детей София Стужук, которая недавно сделала коррекцию носа, затронула тему абьюзивных отношений после того, как ее коллега Саша Бо в откровенном интервью с Машей Ефросинией рассказала об унижениях своего мужа Игоря Пустовита.

Стужук, которая год назад разводилась с отцом своих детей, уже покойным блогером Дмитрием Стужуком, поддерживает всех женщин, так или иначе столкнувшиеся с абьюзом.

"Как никто другой знаю, какая это боль, когда она причиняемая тем, кого любишь или любил. Так выходит, что за красивой картинкой ( хоть в инстаграме, хоть в реальности) частенько кроется и ещё что-то… не самое приятное", — написала блогер в Инстаграме.

Девушка призывает не бояться уходить от человека только из-за страха. По словам Софии, она как никто другой знает, как вступить в отношения "самой обычной девочкой "никем", расти в них и потом слышать от того, с кем ты старалась расти бок о бок о том, что это все не твоя заслуга и ты как была никем, так и осталась…а если хочешь уйти — то и уходи никем".

Блогер отметила, что уже наступили те времена, где женщины готовы поддерживать женщин, и где больше не нужно молчать.

София Стужук

Ранее София Стужук рассказала, что причиной развода с мужем Дмитрием стала боль, которая вытеснила любовь после пяти лет брака.