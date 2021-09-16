Укр

На фоне откровенного интервью Саши Бо: Стужук высказалась об абьюзивных отношениях

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
17
София Стужук Новость обновлена 16 сентября 2021, 22:28
София Стужук

Блогер рассказала, что "свою боль она уже прожила"

Известный блогер и мама троих детей София Стужук, которая недавно сделала коррекцию носа, затронула тему абьюзивных отношений после того, как ее коллега Саша Бо в откровенном интервью с Машей Ефросинией рассказала об унижениях своего мужа Игоря Пустовита.

Стужук, которая год назад разводилась с отцом своих детей, уже покойным блогером Дмитрием Стужуком, поддерживает всех женщин, так или иначе столкнувшиеся с абьюзом.

"Как никто другой знаю, какая это боль, когда она причиняемая тем, кого любишь или любил. Так выходит, что за красивой картинкой ( хоть в инстаграме, хоть в реальности) частенько кроется и ещё что-то… не самое приятное", — написала блогер в Инстаграме.

Девушка призывает не бояться уходить от человека только из-за страха. По словам Софии, она как никто другой знает, как вступить в отношения "самой обычной девочкой "никем", расти в них и потом слышать от того, с кем ты старалась расти бок о бок о том, что это все не твоя заслуга и ты как была никем, так и осталась…а если хочешь уйти — то и уходи никем".

Блогер отметила, что уже наступили те времена, где женщины готовы поддерживать женщин, и где больше не нужно молчать.

София Стужук
София Стужук

Ранее София Стужук рассказала, что причиной развода с мужем Дмитрием стала боль, которая вытеснила любовь после пяти лет брака.

Бойцы Талибана в Хайратане
Мир
Кризис и ощущение безнадежности: как живёт Афганистан спустя месяц после захвата власти "Талибаном"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Бойцы Талибана в Хайратане
Кризис и ощущение безнадежности: как живёт Афганистан спустя месяц после захвата власти "Талибаном"
Дата публикации
Категория
Благодаря собственным запасам США не страдает от газовой монополии РФ
"Там, где нет Кремля": в США природный газ в разы дешевле чем в Европе
Дата публикации
Категория
Приднестровье часто называют "Республика Шериф"
Приднестровье: что происходит в молдавской "ДНР" и какие уроки должна извлечь Украина
Дата публикации
Категория
Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов
Беспомощность или холодный расчет? Почему "Слуга народа" решила сдаться без боя на выборах мэра Харькова
Дата публикации
Категория
В результате действий боевиков пострадала военная техника ВСУ
Боевики с помощью беспилотников обстреляли город Счастье: в МВД показали фото разрушений