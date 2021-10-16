Вчера отжигала в клубе, а сегодня льет слезы на камеру: Стужук своеобразно вспомнила о смерти мужа (фото, видео)

Дмитрия Стужука не стало в октябре прошлого года

Год назад у бизнесмена и блогера Дмитрия Стужука была диагностирована тяжелая форма коронавируса и его сердце не выдержало. В то время он уже полгода находился в бракоразводном процессе с популярным блогером и матерью его троих детей Софией Стужук.

В субботу, 16 декабря, девушка решила напомнить о годовщине смерти экс-возлюбленного и на своей странице в Инстаграме выложила пост, посвященный Дмитрию.

"Прости меня за всё! Я отпускаю все боли и обиды и больше не тяну ничего за собой", — написала Стужук.

В сториз София также разместила 2-секундный ролик, в котором отметила, что этой ночью ей приснился сон, она "проснулась в 5 утра и начала рыдать".

Судя по видео, которые были выложены в соцсеть ее подругами, вчера поздно вечером Стужук весело проводила время, танцевала. Сама блогер, которая, обычно, всем делится со своими подписчиками, решила умолчать о девичнике.

В комментариях пользователи обвинили Стужук в лицемерии.

Напомним, что ранее причиной развода с мужем, по словам Софии Стужук, была "боль", которая вытеснила любовь после пяти лет брака. "Ни починить, ни исправить", — написала тогда блогер.

После того, как вспыхнул скандал в семье блогеров Саши Бо и Игоря Пустовита, Стужук написала, что сама находилась в абьюзивных отношениях. Говорила ли она о своем браке с Дмитрием — остается неизвестно.