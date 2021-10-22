"Мене в цій х*рні не буде": Шатирко відписався в соцмережах від Стужук і видалив з нею всі фото

Дружба між блогерами, ймовірно, закінчилася

У четвер ввечері, 21 жовтня, український блогер Андрій Шатирко викликав здивування у підписників своїм постом в Інстаграмі. Після теплої дружби з Софією Стужук, мабуть, тепер не залишилося і сліду. Але ж зовсім недавно колишній учасник "Холостячки" підтримав дівчину в річницю смерті її екс-коханого Дмитра.

Судячи з останніх публікацій хлопця в соціальній мережі, Шатирко в шоці від того, що Софія проводить час зі скандальним блогером Ігорем Пустовітом, якого його екс-дружина Саша Бо звинуватила в абьюзі. Скоріш за все між друзями був конфлікт і до цього інциденту, як Шатирко пише, що з Софією "знову почали спілкуватися в п’ятницю".

"Я в шоці. Соня, ми з тобою в п’ятницю тільки почали спілкуватися знову, але сьогодні я зрозумів, що це повна маячня. З абьюзу в абьюз. Чим ти думаєш, взагалі? Мене в цій х*рні не буде. Можеш блокувати мене скільки хочеш. Я чесний і це ключове. І твоєму черговому хахалю я сьогодні в обличчя все сказав на вулиці. І про те, як він ху*во поступив з колишньою дружиною ", — гнівно пише блогер.

А ось і відео, на якому Андрій зняв Стужук і Пустовіта разом на зйомках шоу колишніх учасників "Ліги Сміху".

Обережно, мат! (18+):

Сама ж Стужук виклала кадр з Пустовітом у себе в Інстаграм-сторіз.

"Ретроградний Меркурій позаду, а кого-то рикошетом зачепило…", — написала дівчина, напевно після інциденту.

Тим часом Шатирко видалив всі численні фото з Софією в Інстаграмі і відписався від її сторінки. Фото з дітьми Стужук хлопець залишив.

У коментарях під гнівним постом блогера відписався Пустовіт, який, мабуть, вирішив перевести все, що відбулося, в жарт.

Шатирко заявляє, що йому набридло бути "славним хлопцем. Таким ось, хорошим і приймаючим".

"Прокинувся о 5:30, сходив на тренування, проаналізував вечірній двіж, мій вчорашній пост і скажу, що не шкодую ні про слово. Не так просто бути щирим, як виявилося. Постійно прилітає всякої х*рні за це. Потрібно просто навчитися вибирати людей, місце і час ", — написав хлопець в новому посту.

Нагадаємо, що Андрію Шатирко і Софії Стужук раніше приписували роман, але пара позиціонувала себе як близькі друзі.

Раніше "Телеграф" писав, що Софія Стужук нарвалася на критику за свій пост-присвяту покійному чоловікові Дмитру Стужуку. Блогершу звинуватили в лицемірстві, так як увечері напередодні вона весело проводила час на дівич-вечорі.