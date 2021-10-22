"Меня в этой х*рне не будет": Шатырко отписался в соцсетях от Стужук и удалил с ней все фото

Дружба между блогерами, вероятно, закончилась

В четверг вечером, 21 октября, украинский блогер Андрей Шатырко вызвал недоумение у подписчиков своим постом в Инстаграме. После теплой дружбы с Софьей Стужук, видимо, теперь не осталось и следа. А ведь совсем недавно бывший участник "Холостячки" поддержал девушку в годовщину смерти ее экс-возлюбленного Дмитрия.

Судя по последним публикациям парня в социальной сети, Шатырко в шоке от того, что Софья проводит время со скандальным блогером Игорем Пустовитом, которого его экс-жена Саша Бо обвинила в абьюзе. Вероятней всего между друзьями был конфликт и до этого инцидента, как Шатырко пишет, что с Софьей "снова начали общаться в пятницу".

"Я в шоке. Соня, мы с тобой в пятницу только начали общаться снова, но сегодня я понял, что это полный бред. Из абьюза в абьюз. Чем ты думаешь, вообще? Меня в этой х*рне не будет. Можешь блокировать меня сколько хочешь. Я честный и это ключевое. И твоему очередному хахалю я сегодня в лицо все сказал на улице. И про то, как он ху*во поступил с бывшей женой", — гневно пишет блогер.

А вот и видео, на котором Андрей заснял Стужук и Пустовита вместе на съемках шоу бывших участников "Лиги Смеха".

Осторожно, мат! (18+):

Сама же Стужук выложила кадр с Пустовитом у себя в Инстаграм-сториз.

"Ретроградный Меркурий позади, а кого-то рикошетом задело…", — написала девушка, наверняка после инцидента.

Между тем Шатырко поудалял все многочисленные фото с Софьей в Инстаграме и отписался от ее страницы. Фото с детьми Стужук парень оставил.

В комментариях под гневным постом блогера отписался Пустовит, который, видимо, решил перевести все произошедшее в шутку.

Шатырко заявляет, что ему надоело быть "славным парнем. Таким вот, хорошим и принимающим".

"Проснулся в 5:30, сходил на тренировку, проанализировал вечерний движ, мой вчерашний пост и скажу, что не жалею ни о слове. Не так просто быть искренним, как оказалось. Постоянно прилетает всякой х*рней за это. Нужно просто научиться выбирать людей, место и время", — написал парень в новом посте.

Напомним, что Андрею Шатырко и Софье Стужук ранее приписывали роман, но пара позиционировала себя как близкие друзья.

Ранее "Телеграф" писал, что София Стужук нарвалась на критику за свой пост-посвящение покойному мужу Дмитрию Стужуку. Блогершу обвинили в лицемерии, так как вечером накануне она весело проводила время на девичнике.