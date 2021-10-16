"Помню тот момент": Андрей Шатырко поддержал Софию Стужук в годовщину смерти ее мужа

Шатырко отметил, что с Софией Стужук он продолжает близкое общение в статусе друга.

Год назад, 16 декабря, не стало известного блогера и бизнесмена Дмитрия Стужука, мужа не менее известной блогерши Софии Стужук. Несмотря на то, что в то время они находились в бракоразводном процессе, София с теплотой вспоминает о муже, от которого родила 3-х детей.

Почтить память Дмитрия решил и близкий друг Софии — звезда реалити "Холостячка", блогер и певец Андрей Шартырко, с которым ей не раз приписывали роман.

На своей странице в Инстаграм он опубликовал несколько совместных снимков с блогершей и рассказал, что практически был рядом с ней, когда Дмитрий умер: Андрей и София на тот момент уже близко общались.

"Узнав это, понял, что могу сделать одно — стать для неё опорой" — признался блогер.

Также, в своем посте Андрей отметил, что Дмитрий сделал неоценимый вклад в Софию как в личность. Он уверен, что душа Стужука может быть спокойна.

Напомним, что Дмитрий Стужук не верил в коронавирус, пока у него самого не была диагностирована тяжелая форма болезни. Это и стало причиной его смерти: сердце не выдержало нагрузки.

Ранее, "Телеграф" писал, что София Стужук нарвалась на критику со стороны пользователей сети за свой пост-посвящение Дмитрию Стужуку в годовщину его смерти. Блогершу обвиняют в лицемерии, так как вечером накануне она весело проводила время и танцевала на девичнике.