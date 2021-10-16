"Пам’ятаю той момент": Андрій Шатирко підтримав Софію Стужук в річницю смерті її чоловіка

Шатирко зазначив, що з Софією Стужук він продовжує близьке спілкування в статусі друга.

Рік тому, 16 грудня, не стало відомого блогера і бізнесмена Дмитра Стужука, чоловіка не менш відомої блогерки Софії Стужук. Попри те, що в той час вони перебували в шлюборозлучному процесі, Софія з теплотою згадує про чоловіка, від якого народила 3-х дітей.

Вшанувати пам’ять Дмитра вирішив і близький друг Софії — зірка реаліті "Холостячка", блогер і співак Андрій Шартирко, з яким їй не раз приписували роман.

На своїй сторінці в Інстаграм він опублікував кілька спільних знімків з блогеркою і розповів, що практично був поруч з нею, коли Дмитро помер: Андрій і Софія на той момент вже близько спілкувалися.

"Дізнавшись це, зрозумів, що можу зробити одне — стати для неї опорою" — зізнався блогер.

Також, у своєму пості Андрій зазначив, що Дмитро зробив неоціненний внесок в Софію як в особистість. Він упевнений, що душа Стужука може бути спокійна.

Нагадаємо, що Дмитро Стужук не вірив в коронавірус, поки у нього самого не була діагностована важка форма хвороби. Це і стало причиною його смерті: серце не витримало навантаження.

Раніше, "Телеграф" писав, що Софія Стужук нарвалася на критику з боку користувачів мережі за свій пост-присвяту Дмитру Стужуку в річницю його смерті. Блогерку звинувачують в лицемірстві, оскільки увечері напередодні вона весело проводила час і танцювала на дівич-вечорі.