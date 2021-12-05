София Стужук засветилась в объятиях звезды "Топ-модель по-украински" и "Киева днем и ночью"

Блогерша провела вечер в компании друзей, среди которых был Макс "Физрук" Сосновский.

Популярная украинская блогер София Стужук, за которой в сети следит более 5,7 млн подписчиков, продолжает интриговать своих поклонников своими любовными связями. Сначала ей приписывали отношения с экс-участником "Холостячки" блогером Андреем Шатырко, после она засветилась в компании известного футболиста, а позже начала проводить время с блогером Игорем Пустовитом.

А теперь Стужук оказалась в объятиях звезды шоу "Топ модель по-украински" и сериалити "Киев днем и ночью" Макса Сосновского, которого в сети называют "Физруком".

На своей странице в Инстаграм София опубликовала несколько сторис, на которых показала, как проводила вечер в компании своих друзей, среди которых был и Физрук.

София Стужук и Макс Сосновский

Кто такой Максим Сосновский

Максим Сосновский – участник смешанного сезона шоу "Топ модель по-украински", а также ведущий его бэкстейджа в 2019 году, и актер в сериалити "Киев днем и ночью". Известен по прозвищу "Физрук". С осени 2019 года в ютубе ведет необычный проект "БринзяTV".

Парень родом с Могилев-Подольского. По образованию — учитель физкультуры, от чего и получил свое прозвище.

Напомним, что 16 октября 2020 года от коронавируса скончался муж Софии Стужук — Дмитрий, с которым блогер находилась в процессе развода. Пара до последнего не верила в коронавирус, о чем открыто писала у себя на страницах в соцсетях. Однако, если после позитивного теста Дмитрий "признал", что таки ковид реален, то София спустя почти месяц после смерти мужа, заявила, что умер он не от коронавируса.

Также "Телеграф" писал, что София Стужук нарвалась на критику за свой пост-посвящение покойному мужу Дмитрию Стужуку. Блогершу обвинили в лицемерии, так как вечером накануне она весело проводила время на девичнике.