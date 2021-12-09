Софию Стужук и бывшего мужа Саши Бо заподозрили в романе (фото, видео)

Блогерша отправилась в Ивано-Франковск в гости к Пустовиту

Не успел блогер Игорь Пустовит оформить официальный развод со своей экс-супругой Сашей Бо, которая ранее попала в скандал с "Голодной тусой", как в его объятиях оказалась еще одна скандальная блогерша — София Стужук. Стоит отметить, экс-участник "Холостячки" и друг Стужук Андрей Шатырко окончательно рассорился с Софией, удалив все их совместные фото, как раз из-за ее общения с Игорем.

После того случая София больше не "светила" Пустовита у себя в сторис, а 8 декабря отправилась к нему в гости в Ивано-Франковск. В сети сразу поползли слухи, что у пары роман.

На своей странице в соцсети Стужук решила поинтриговать своих фанов новой поездкой, предложив им угадать, куда в этот раз она отправляется.

Однако ее подписчиков, видимо, уже не удивишь, ведь они сразу поняли куда направляется их любимица. В подтверждение на ответ фолловера, София опубликовала милое видео, на котором Пустовит встречает ее из аэропорта.

Игорь Пустовит встречал Стужук с вкусными подарками

Также Пустовит купил Софии медовое пиво, о котором видимо они договаривались ранее

Позже София поделилась снимками и видео с вечеринки, на которую она и получила приглашения от Пустовита. В частности, Стужук опубликовала совместный снимок с Игорем и 18-летней блогершей Юлией Вербой, которая ранее рассказала сколько зарабатывает в Инстаграм.

В итоге вечер закончился романтическим "медляком" Пустовита и Стужук. Отметим, что Игорь не стеснялся обнимать и прижиматься к Софии, шепча ей что-то на ушко.

"Гостины" Стужук у Пустовита продолжилось уже в Буковеле, куда пара поехала 9 декабря. София в сторис показала, как они гуляют по лесу в этнопарке "Гуцул Ленд".

Саша Бо и Игорь Пустовит: развод

Информация о разводе популярных украинских блогеров Саши и Игоря Пустовитов появилась этим летом. В пятилетнем браке у пары родились двое детей.

В интервью Маше Ефросининой Саша Бо пожаловалась на разногласия с мужем из-за того, что Саша зарабатывала больше денег, чем он. Она также рассказала, что он желал ей смерти от рака.

Позднее Игорь Пустовит дал интервью Славе Демину, в котором рассказал о булимии Саши, о том, как она его унижала и якобы била их общих детей.

Что известно о личной жизни Софии Стужук

16 октября 2020 года от коронавируса скончался муж Софии Стужук — Дмитрий, с которым блогер находилась в процессе развода. Пара до последнего не верила в коронавирус, о чем открыто писала у себя на страницах в соцсетях. Однако если после позитивного теста Дмитрий "признал", что таки ковид реален, то София спустя почти месяц после смерти мужа, заявила, что умер он не от коронавируса.

Спустя пол года после смерти Дмитрия, Софие начали приписывать отношения с экс-участником "Холостячки" блогером Андреем Шатырко, а после она засветилась в компании известного футболиста. В начале декабря Стужук оказалась в объятиях звезды шоу "Топ модель по-украински" и сериалити "Киев днем и ночью" Макса Сосновского.