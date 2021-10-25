Олександр Пікалов з "Кварталу 95" після 18 років шлюбу розлучився з дружиною: як вона виглядає

Александ Пікалов залишив колишній дружині великий будинок по сусідству з Порошенком.

Артист "Кварталу 95" Олександр Пікалов повідомив про розлучення з дружиною Іриною після 18 років спільного життя.

Про це актор згадав під час інтерв’ю сайту "Українська правда".

При цьому Пікалов не повідомив жодних деталей і подробиць. Про те, що подружжя розлучилося він згадав лише коли говорив про дім, в який міг би запросити журналіста, щоб той побачив, як він живе.

"У мене ж був будинок, який залишив колишній дружині, можна і туди з’їздити. Це дерев’яна садиба. Але я сусід Петра Олексійовича через дві вулиці", — сказав Пікалов, кажучи про будинок, який він придбав кілька років тому по сусідству з Порошенком.

Другий раз гуморист згадав про розлучення, коли розповідав про те, як часто бачиться з президентом України і колишнім колегою по сцені.

"Рідко. Є свята. Ось останній раз його бачив на дні народження дружини". "Вашої дружини?" — уточнив журналіст. "Яка була у мене", — відповів Пікалов.

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Ірина познайомилася з Олександром ще у 9 класі. Дівчина прийшла займатися в театральну студію "Беспризорник", де викладав артист. Більш тісне знайомство у них сталося, коли один Пікалова запросив їх обох на подвійне побачення. Пара досить тісно почала жити разом і згодом обидва переїхали до Києва. У 2006-му році у них народився син Михайло.

Судячи з профілю Ірини в соцмережах, жінка дуже активно займається спортом і стежить за фігурою. В якості місця роботи у Ірини також відзначений "95 квартал".

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