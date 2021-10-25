Александр Пикалов из "Квартала 95" после 18 лет брака развелся с женой: как она выглядит

Александ Пикалов оставил бывшей жене большой дом по соседству с Порошенко.

Артист "Квартала 95" Александр Пикалов, который ранее переболел коронавирусом, сообщил о разводе с женой Ириной после 18 лет совместной жизни.

Об этом актер упомянул во время интервью сайту "Украинская правда".

При этом Пикалов не сообщил никаких деталей и подробностей. О том, что супруги развелись он упомянул лишь когда говорил о доме, в который мог бы пригласить журналиста, чтобы тот увидел, как он живет.

"У меня же был дом, который оставил бывшей жене, можно и туда съездить. Это деревянная усадьба. Но я сосед Петра Алексеевича через две улицы", — сказал Пикалов, говоря о доме, который он приобрел несколько лет назад по соседству с Порошенко.

Второй раз юморист упомянул о разводе, когда рассказывал о том, как часто видится с президентом Украины и бывшим коллегой по сцене.

"Редко. Есть праздники. Вот последний раз его видел на дне рождения жены". "Вашей жены?" – уточнил журналист. "Какая была у меня", – ответил Пикалов.

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Ирина познакомилась с Александром еще в 9 классе. Девушка пришла заниматься в театральную студию "Беспризорник", где преподавал артист. Более тесное знакомство у них произошло, когда друг Пикалова пригласил их обоих на двойное свидание. Пара довольно тесно начала жить вместе и впоследствии оба переехали в Киев. В 2006-м году у них родился сын Михаил.

Судя по профилю Ирины в соцсетях, женщина очень активно занимается спортом и следит за фигурой. В качестве места работы у Ирины также отмечен "95 квартал".

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