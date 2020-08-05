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Актер из "Квартала 95" Александр Пикалов переболел коронавирусом

Актер из "Квартала 95" Александр Пикалов переболел коронавирусом
21:19 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Александр Пикалов, художественный руководитель и автор "Квартала 95" рассказал, что перенес коронавирус и поделился "впечатлениями" от встречи с COVID-19.

Вспоминая о симптомах, комик признался, что чувствовал себя так, будто его сбила машина.

"Состояние, когда ты чувствуешь себя полным дураком", - признался Пикалов в программе "Зе Интервьюер".

Некоторое время комик находился под присмотром врачей в Александровской больнице. В беседе с ведущим Пикалов поблагодарил их за уход и терпение.

 
 
 
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"Я благодарен всем докторам, которые меня терпели в этой больнице. Спасибо вам, что я жив, здоров, пью и курю. Все работает", - пошутил он.

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По словам 44-летнего актера, после выздоровления в его организме были обнаружены антитела и сейчас он не заразен для окружающих.

Напомним, что 12 июня стало известно, что жена главы украинского государства Владимира Зеленского Елена получила положительный тест на коронавирус COVID-19, а 5 июля стало известно, что первая леди Украины выздоровела.

В Украине на утро среды коронавирусом заболело рекордное число людей - 1271. Больше всего больных во Львовской и Харьковской областях.

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Квартал-95, Коронавирус, Александр Пикалов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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