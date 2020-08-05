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Среда, 05.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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В Украине снова антирекорд по коронавирусу

В Украине снова антирекорд по коронавирусу
09:44 Сегодня Телеграф
За минувшие сутки заразилось рекордное количество украинцев. На 5 августа лабораторно подтверждены 75 490 случаев COVID-19, из них за сутки - 1271.

В Украине за минувшие сутки выявили рекордное количество заболевших коронавирусом - 1 271 человек. За стуки умерло 24 больных, выздоровело 914.

Больше всего зараженных во Львовской (156) и Харковской (146) областях, а также в Киеве (150). Новых случаев не выявили лишь в одной области - Кировоградской.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Статистика коронавируса на 5.08.2020

На сегодняшний день в Украине 75 490 случаев коронавирусной инфекции. Скончались от осложнений 1 788 человек, а заразились и успешно излечились уже 41 527 пациентов.  На сейчас число активных больных составляет 41 527.

Статистика коронавируса на 5.08.2020

Следует отметить, что предыдущий антирекорд зафиксировали 30 июля, тогда заболели 1 197 человек. На этот раз на 74 зараженных больше.

Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:

  • Винницкая область - 2880;
  • Волынская область - 4064;
  • Днепропетровская область - 1474 ;
  • Донецкая область - 926;
  • Житомирская область -2009;
  • Закарпатская область - 5462;
  • Запорожская область - 871;
  • Ивано-Франковская область - 5168;
  • Кировоградская область - 711;
  • г. Киев - 8812;
  • Киевская область - 3942;
  • Львовская область - 10 223;
  • Луганская область - 135;
  • Николаевская область - 658;
  • Одесская область - 3638;
  • Полтавская область - 472;
  • Ровенская область -  6442;
  • Сумская область -570;
  • Тернопольская область -3149;
  • Харьковская область - 4239;
  • Херсонская область - 236;
  • Хмельницкая область -1232;
  • Черновицкая область - 6298;
  • Черкасская область -  959;
  • Черниговская область - 920.

Как сообщалось, вчера, 4 августа, по данным Минздрава коронавирусной инфекцией заразились 1 061 человек

В мире количество случаев коронавируса приближается к 19 миллионам. Всего от Covid-19 умерли более 700 тысяч людей во всем мире.

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Все по теме:

Минздрав, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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