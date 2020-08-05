В Украине снова антирекорд по коронавирусу

В Украине за минувшие сутки выявили рекордное количество заболевших коронавирусом - 1 271 человек. За стуки умерло 24 больных, выздоровело 914.
Больше всего зараженных во Львовской (156) и Харковской (146) областях, а также в Киеве (150). Новых случаев не выявили лишь в одной области - Кировоградской.
Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.
На сегодняшний день в Украине 75 490 случаев коронавирусной инфекции. Скончались от осложнений 1 788 человек, а заразились и успешно излечились уже 41 527 пациентов. На сейчас число активных больных составляет 41 527.
Следует отметить, что предыдущий антирекорд зафиксировали 30 июля, тогда заболели 1 197 человек. На этот раз на 74 зараженных больше.
Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:
Как сообщалось, вчера, 4 августа, по данным Минздрава коронавирусной инфекцией заразились 1 061 человек.
В мире количество случаев коронавируса приближается к 19 миллионам. Всего от Covid-19 умерли более 700 тысяч людей во всем мире.