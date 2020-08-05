В Украине снова антирекорд по коронавирусу

За минувшие сутки заразилось рекордное количество украинцев. На 5 августа лабораторно подтверждены 75 490 случаев COVID-19, из них за сутки - 1271.

В Украине за минувшие сутки выявили рекордное количество заболевших коронавирусом - 1 271 человек. За стуки умерло 24 больных, выздоровело 914.

Больше всего зараженных во Львовской (156) и Харковской (146) областях, а также в Киеве (150). Новых случаев не выявили лишь в одной области - Кировоградской.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

На сегодняшний день в Украине 75 490 случаев коронавирусной инфекции. Скончались от осложнений 1 788 человек, а заразились и успешно излечились уже 41 527 пациентов. На сейчас число активных больных составляет 41 527.

Следует отметить, что предыдущий антирекорд зафиксировали 30 июля, тогда заболели 1 197 человек. На этот раз на 74 зараженных больше.

Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:

Винницкая область - 2880;

Волынская область - 4064;

Днепропетровская область - 1474 ;

Донецкая область - 926;

Житомирская область -2009;

Закарпатская область - 5462;

Запорожская область - 871;

Ивано-Франковская область - 5168;

Кировоградская область - 711;

г. Киев - 8812;

Киевская область - 3942;

Львовская область - 10 223;

Луганская область - 135;

Николаевская область - 658;

Одесская область - 3638;

Полтавская область - 472;

Ровенская область - 6442;

Сумская область -570;

Тернопольская область -3149;

Харьковская область - 4239;

Херсонская область - 236;

Хмельницкая область -1232;

Черновицкая область - 6298;

Черкасская область - 959;

Черниговская область - 920.

Как сообщалось, вчера, 4 августа, по данным Минздрава коронавирусной инфекцией заразились 1 061 человек.

В мире количество случаев коронавируса приближается к 19 миллионам. Всего от Covid-19 умерли более 700 тысяч людей во всем мире.