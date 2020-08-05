Скачать
Среда, 05.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Уже почти восемьдесят погибших: власти Ливана озвучили предварительную причину взрыва в Бейруте
Уже почти восемьдесят погибших: власти Ливана озвучили предварительную причину взрыва в Бейруте
Взрыв в Бейруте: в Пентагоне понятия не имеют, о какой "бомбе" говорит Трамп
Взрыв в Бейруте: в Пентагоне понятия не имеют, о какой "бомбе" говорит Трамп
Фанаты Зари определили лучших футболистов по итогам сезона
Фанаты Зари определили лучших футболистов по итогам сезона
5 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
5 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Пандемия: от коронавируса уже погибло более 700 тысяч человек

Пандемия: от коронавируса уже погибло более 700 тысяч человек
08:25 Сегодня Телеграф
С начала распространения инфекции от Covid-19 погибли более 704 тысяч людей во всем мире. Количество заразившихся перевалило за 18 миллионов.

Коронавирусная болезнь продолжает атаковать людей по всему миру. Так за минувшие сутки, 4 августа, новым вирусом заразились 255 тысяч человек, а от осложнений скончались  6 298 человек.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира.

Статистика коронавируса на 5.08.2020

Всего с начала пандемии зафиксировано 18 705 096 миллионов случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились почти 12 миллионов человек.

Скончалось от инфекции более 700 тысяч человек. На 5 августа число активных больных составляет 6 078 019. В критическом состоянии находятся 1% болеющих или 65 тысяч.

Статистика коронавируса в странах мира на 5.08.2020

Больше всего больных в США, Бразилии, Индии, России и Южной Африке.

Украина в списке среди стран мира по распространению болезни находится на 35 месте. Всего в стране выявили более 74 тысяч случаев коронавирусной инфекции  Covid-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Холодное пиво и жара: совместимы ли эти вещи
02 Избили в Турции: украинскую модель Дарью Кирилюк осудили за клевету
03 Саакашвили: Я могу стать кандидатом на пост премьера в крупнейшей стране Европы
04 Взрыв в Ливане: поврежден президентский дворец, погиб лидер националистической партии
05 Почти три тысячи тонн взрывчатки: премьер Ливана раскрыл детали взрыва в Бейруте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Взрыв в Бейруте: пострадали полсотни сотрудников ООН
Взрыв в Бейруте: пострадали полсотни сотрудников ООН
ВОЗ предупреждает: коронавирус все чаще поражает молодежь
ВОЗ предупреждает: коронавирус все чаще поражает молодежь
Боевики снова сорвали перемирие на Донбассе
Боевики снова сорвали перемирие на Донбассе
Xiaomi &quot;попрощалась&quot; с программой Android One
Xiaomi "попрощалась" с программой Android One
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь