Пандемия: от коронавируса уже погибло более 700 тысяч человек

С начала распространения инфекции от Covid-19 погибли более 704 тысяч людей во всем мире. Количество заразившихся перевалило за 18 миллионов.

Коронавирусная болезнь продолжает атаковать людей по всему миру. Так за минувшие сутки, 4 августа, новым вирусом заразились 255 тысяч человек, а от осложнений скончались 6 298 человек.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира.

Всего с начала пандемии зафиксировано 18 705 096 миллионов случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились почти 12 миллионов человек.

Скончалось от инфекции более 700 тысяч человек. На 5 августа число активных больных составляет 6 078 019. В критическом состоянии находятся 1% болеющих или 65 тысяч.

Больше всего больных в США, Бразилии, Индии, России и Южной Африке.

Украина в списке среди стран мира по распространению болезни находится на 35 месте. Всего в стране выявили более 74 тысяч случаев коронавирусной инфекции Covid-19.