"Зʼявилася цензура, звідки не чекали": стало відомо, що Олена Зеленська робить у "Кварталі 95"

На думку першої леді, гумор має бути правдивим

Час від часу перша леді Олена Зеленська продовжує співпрацювати зі студією "Квартал 95".

Які стосунки підтримуються із дружиною президента та доброю подругою, в інтерв’ю "Українській правді" розповів зірка "Кварталу" Олександр Пікалов.

За час, який Зеленський перебуває на посаді глави держави, Олена Зеленська доволі змінилася, говорить актор. На його думку, вона стала набагато спокійнішою та розміренішою.

"Я знайомий з першою леді з її 9 класу. Ти знаєш, вона мені завжди подобалася, була и залишається моєю дуже хорошою подругою. І вона зараз мудра жінка", — говорить Олександр Пікалов.

Перша леді із президентом

Водночас він підкреслює, що як друзів, їх часто можна назвати "дурносміхами", адже знаходять привід для жартів у будь-якій ситуації. Хоча останнім часом Олена Зеленська почала більш відповідально ставитися до тем, які обирає для написання дотеп.

"Зараз, наприклад, починаємо реготати з приводу грошей для дітей, які народилися. А Лєна в темі і каже: "не так". Я кажу: "Лєна, це ж гумор". А вона каже: "гумор має бути правдивим", — пояснює Пікалов і додає, сміючись: — З’явилася у нас така цензура, звідки не чекали".

Олександр Пікалов із теплом говорить про Олену Зеленську

Загалом же перша леді продовжує співпрацю із "Жіночим кварталом", розповів автор студії. Утім нині вона має на це не так багато часу, адже інша громадська робота потребує більше уваги.

При цьому Пікалов переконаний, що робота на "Квартал" залишається для Зеленської невеликим перепочинком від щоденних турбот.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Олександр Пікалов розповів про свої нинішні відносини із президентом і те, як Зеленський змінився за останні два роки.