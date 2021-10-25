Рус

"Зʼявилася цензура, звідки не чекали": стало відомо, що Олена Зеленська робить у "Кварталі 95"

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
178
Пікалов говорить, що знайомий із Оленою Зеленською із її старшої школи Новина оновлена 25 жовтня 2021, 12:39
Пікалов говорить, що знайомий із Оленою Зеленською із її старшої школи

На думку першої леді, гумор має бути правдивим

Час від часу перша леді Олена Зеленська продовжує співпрацювати зі студією "Квартал 95".

Які стосунки підтримуються із дружиною президента та доброю подругою, в інтерв’ю "Українській правді" розповів зірка "Кварталу" Олександр Пікалов.

За час, який Зеленський перебуває на посаді глави держави, Олена Зеленська доволі змінилася, говорить актор. На його думку, вона стала набагато спокійнішою та розміренішою. 

"Я знайомий з першою леді з її 9 класу. Ти знаєш, вона мені завжди подобалася, була и залишається моєю дуже хорошою подругою. І вона зараз мудра жінка", — говорить Олександр Пікалов.

Перша леді із президентом
Перша леді із президентом

Водночас він підкреслює, що як друзів, їх часто можна назвати "дурносміхами", адже знаходять привід для жартів у будь-якій ситуації. Хоча останнім часом Олена Зеленська почала більш відповідально ставитися до тем, які обирає для написання дотеп.

"Зараз, наприклад, починаємо реготати з приводу грошей для дітей, які народилися. А Лєна в темі і каже: "не так". Я кажу: "Лєна, це ж гумор". А вона каже: "гумор має бути правдивим", — пояснює Пікалов і додає, сміючись: — З’явилася у нас така цензура, звідки не чекали".

Олександр Пікалов із теплом говорить про Олену Зеленську
Олександр Пікалов із теплом говорить про Олену Зеленську

Загалом же перша леді продовжує співпрацю із "Жіночим кварталом", розповів автор студії. Утім нині вона має на це не так багато часу, адже інша громадська робота потребує більше уваги. 

При цьому Пікалов переконаний, що робота на "Квартал" залишається для Зеленської невеликим перепочинком від щоденних турбот.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Олександр Пікалов розповів про свої нинішні відносини із президентом і те, як Зеленський змінився за останні два роки.

Теги:
#Квартал-95 #Перша леді #Олександр Пікалов #Жіночий квартал #Олена Зеленська
Востаннє Пікалов бачився із Зеленським на дні народження своєї дружини
Політика
“Дуже змінився": зірка "Кварталу 95" розповів про спілкування із Зеленським
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Востаннє Пікалов бачився із Зеленським на дні народження своєї дружини
“Дуже змінився": зірка "Кварталу 95" розповів про спілкування із Зеленським
Дата публікації
Категорія
Коронавірус в Україні
"Червоних" областей все більше: хто в Україні опинився під загрозою локдауну
Дата публікації
Категорія
На початку тижня в Україні похолоднішає
Які сюрпризи готує погода в кінці жовтня: прогноз синоптика
Дата публікації
Категорія
Олександр Лукашенко
Міграційна криза: Білорусь використовує тактику СРСР і РФ
Дата публікації
Категорія
Показники смертності трохи знизилися
Майже 6 тисяч госпіталізованих: свіжа статистика COVID-19 на 24 жовтня