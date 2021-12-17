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Ігор Пустовіт прокоментував роман із Софією Стужук і розповів про стосунки із Сашком Бо після розлучення

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Які стосунки у Ігоря Пустовіта з Сашком Бо та Софією Стужук Новина оновлена 17 грудня 2021, 17:49
Які стосунки у Ігоря Пустовіта з Сашком Бо та Софією Стужук

Екс-чоловік блогерки Саші Бо розповів, які стосунки пов’язують його із Софією Стужук.

Не встигли відомі україномовні блогери Саша Бо та Ігор Пустовіт розвʼязати всі питання, пов’язані з їхнім скандальним розлученням, як у мережі з’явилися чутки про нові відносини кожного з них. Тільки якщо Саша не заперечує, що вона почала зустрічатися зі своїм колишнім одногрупником, то до стосунків Ігоря є питання.

Майже відразу після заяви про їхнє розлучення, в мережі з’явилася інформація про потенційну дівчину Пустовіта, з якою він відправився відпочивати до Греції, а через кілька місяців мережа заговорила про його роман із Софією Стужук. Приводом для цих розмов стала поїздка Софії до Ігоря до Івано-Франківська, де їх застали за спекотними танцями та поцілунками.

На своїй сторінці в Інстаграм Пустовіт вирішив розвіяти всі чутки та прокоментував свої стосунки зі Стужук. У сторіс він опублікував відео, яке було зроблено поки Соня гостювала у Буковелі, і написав, що вони у теплих та дружніх стосунках.

Також Ігор розповів і про свої стосунки зі своєю вже колишньою коханою Сашею Бо. Блогер зазначив, що йому здається, що їхнє спілкування "устаканилося", але виключно у питаннях про опіку дітей. Пустовіт додав, що їм обом важливо, щоб їхні сини були щасливими.

Саша Бо та Ігор Пустовіт: розлучення

Інформація про розлучення популярних українських блогерів Саші та Ігоря Пустовітов з’явилася цього літа. У п’ятирічному шлюбі у пари народилося двоє дітей.

В інтерв’ю Маші Єфросініній Саша Бо поскаржилася на розбіжності з чоловіком через те, що вона заробляла більше грошей, ніж він. Блогерка також розповіла, що він бажав їй смерті від раку.

Пізніше Ігор Пустовіт дав інтерв’ю Славі Дьоміну, в якому розповів про булімію Саші, а також про те, як вона його принижувала і нібито била їхніх спільних дітей.

Теги:
#Відносини #Софія Стужук #Ігор Пустовіт #Саша Бо
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