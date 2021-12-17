Игорь Пустовит прокомментировал роман с Софией Стужук и рассказал об отношениях с Сашей Бо после развода

Экс-супруг блогерши Саши Бо рассказал, какие отношения связывают его с Софией Стужук.

Не успели известные украиноязычные блогеры Саша Бо и Игорь Пустовит разрешить все вопросы, связанные с их скандальным разводом, как в сети появились слухи о новых отношениях каждого из них. Только если Саша не отрицает, что она начала встречаться со своим бывшим одногруппником, то к отношениям Игоря есть вопросы.

Практически сразу после заявления об их разводе, в сети появилась информация про потенциальную девушку Пустовита, с которой он отправился отдыхать в Грецию, а спустя пару месяцев сеть заговорила про его роман с Софией Стужук. Поводом для этих разговоров стала поездка Софии к Игорю в Ивано-Франковск, где их застали за жаркими танцами и поцелуями.

На своей странице в Инстаграм Пустовит решил развеять все слухи и прокомментировал свои отношения со Стужук. В сторис он опубликовал видео, которое было сделано пока Соня гостила в Буковеле, и написал, что они в теплых и дружеских отношениях.

Также Игорь рассказал и о своих отношениях со своей уже бывшей возлюбленной Сашей Бо. Блогер отметил, что ему кажется, что их общение "устаканилось", но исключительно в вопросах об опеке детей. Пустовит добавил, что их обоим важно, чтобы их сыновья были счастливы.

Саша Бо и Игорь Пустовит: развод

Информация о разводе популярных украинских блогеров Саши и Игоря Пустовитов появилась этим летом. В пятилетнем браке у пары родились двое детей.

В интервью Маше Ефросининой Саша Бо пожаловалась на разногласия с мужем из-за того, что Саша зарабатывала больше денег, чем он. Она также рассказала, что он желал ей смерти от рака.

Позднее Игорь Пустовит дал интервью Славе Демину, в котором рассказал о булимии Саши, о том, как она его унижала и якобы била их общих детей.