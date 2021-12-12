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София Стужук рассказала, что связывает ее с Игорем Пустовитом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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София Стужук и Игорь Пустовит Новость обновлена 12 декабря 2021, 22:59
София Стужук и Игорь Пустовит

Блогерша призналась, нравится ли ей Пустовит.

Как только закончилась история со скандальным разводом блогеров Саши Бо и Игоря Пустовита, еще одна известная в сети блогерша София Стужук, которая ранее поддерживала "подругу по несчастью", решила узнать Игоря получше. Да так получше, что им уже приписывают роман

На днях, Стужук отправилась к Пустовиту в Ивано-Франковск, где пара провела небольшой совместный отдых в Буковеле. Совместными фото и видео и София, и Игорь делились на своих страницах в Инстаграме. В сети сразу заговорили об их романе, но никто из блогеров этого не комментировал. 

12 декабря мини-отпуск Стужук закончился, и она решила пообщаться со своими поклонниками, ответив на интересующие их вопросы в сети, пока будет лететь назад в Киев. Естественно, без вопросов про Пустовита не обошлось. 

Одним из вопросов к блогерше был о симпатии к Пустовиту. София Стужук откровенно призналась, что Игорь ей нравится, ведь с людьми, которые ей неприятны, она общаться не будет.

Еще один вопрос, на который Стужук ответила, был о том, что же между ней и Пустовитом. София отметила, что у них с Игорем много общего, и призналась, что общаться они начали в октябре 2021 года.

Напомним, что из-за общения с Пустовитом, оборвал все связи с Софией блогер Андрей Шатырко. Экс-участник первого сезона "Холостячки" был хорошим другом Стужук, но после того, как он увидел пару в компании друг друга, Шатырко отписался от страницы Софии в Инстаграме и удалил все совместные фото с ней.

Теги:
#Отношения #София Стужук #Игорь Пустовит
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