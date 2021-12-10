Укр

Игоря Пустовита и Соню Стужук застукали за поцелуем (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Блогеры сейчас наслаждаются отдыхом в Буковеле Новость обновлена 10 декабря 2021, 12:54
Блогеры сейчас наслаждаются отдыхом в Буковеле

Хайп или настоящие чувства?

У скандальных блогеров Игоря Пустовита, который официально еще не развелся со своей женой Сашей Бо, и Софии Стужук роман! Пара случайно подтвердила свои отношения поцелуем, который, как они думали, никто не увидит.

Видео, на котором и был зафиксирован поцелуй, разместил в сторис блогер Дмитрий Варварук.

В ролике видно, как на заднем фоне Стужук и Пустовит проявляют друг к другу нежные чувства.

Подтверждением того, что это действительно были София и Игорь, оказалась шубка блогерши, которую она ранее "засветила" в своих сторис.

Напомним, что Саша Бо обвинила Пустовита, в браке с которым у нее родилось двое сыновей, в абьюзе. По ее словам, на протяжении пяти лет мужчина унижал ее и неоднократно оскорблял. Чтобы просветить тему деструктивных отношений, ее коллега Стужук однажды написала в Инстаграме, что прошла по тому же пути, что и Александра, а теперь всячески старается поддерживать женщин, так или иначе столкнувшиеся с абьюзом. Тогда в комментариях Саша Бо написала коллеге "спасибо". Но дружба, как видим, длилась недолго.

В сети отметили лаконичным роликом, как София Стужук поступила со своей подругой.

@aexadelina

Вот вам и дружба. ##рекомендации ##лжефразы ##стужук ##пустовит ##ситуация ##жизньонатакая ##женскаядружба

♬ Влюбилась - Ясмина Хейман
@anastasiia0748

##пара##любовь ##ігорпустовіт ##софіястужук ##пустовіт ##софиястужук

♬ Bashnia - Danya Milohin & Mumiy Troll

В комментариях Стужук называют лицемеркой за то, что сама начала отношения с "абьюзером".

Добавим, что из-за общения с Пустовитом, оборвал все связи с Софией блогер Андрей Шатырко. Экс-участник первого сезона "Холостячки" был хорошим другом Стужук, но после того, как он увидел пару в компании друг друга, Шатырко отписался от страницы Софии в Инстаграме и удалил все совместные фото с ней.

Теги:
#Блогеры #София Стужук #Игорь Пустовит
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