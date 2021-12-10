Ігоря Пустовіта та Соню Стужук застукали за поцілунком (відео)

Хайп чи справжні почуття?

У скандальних блогерів Ігоря Пустовіта, який офіційно ще не розлучився зі своєю дружиною Сашею Бо, та Софії Стужук роман! Пара випадково підтвердила свої стосунки поцілунком, якого, як вони думали, ніхто не побачить.

Відео, на якому і був зафіксований поцілунок, розмістив у сторіс блогер Дмитро Варварук.

У ролику видно, як на задньому фоні Стужук та Пустовіт виявляють один до одного ніжні почуття.

Підтвердженням того, що це дійсно були Софія та Ігор, виявилася шубка блогерки, яку вона раніше "засвітила" у своїх сторіс.

Нагадаємо, що Саша Бо звинуватила Пустовіта, у шлюбі з яким у неї народилося двоє синів, в аб’юзі. За її словами, протягом п’яти років чоловік принижував її та неодноразово ображав. Щоб просвітити тему деструктивних відносин, її колега Стужук одного разу написала в Інстаграмі, що пройшла тим же шляхом, що й Олександра, а тепер усіляко намагається підтримувати жінок, які так чи інакше зіткнулися з аб’юзом. Тоді у коментарях Саша Бо написала колезі "дякую". Але дружба, як бачимо, тривала недовго.

У мережі відзначили лаконічним роликом, як Софія Стужук вчинила зі своєю подругою.

У коментарях Стужук називають лицеміркою за те, що сама почала стосунки з "аб’юзером".

Додамо, що через спілкування з Пустовітом, обірвав усі зв’язки із Софією блогер Андрій Шатирко. Екс-учасник першого сезону "Холостячки" був хорошим другом Стужук, але після того, як він побачив пару в компанії один одного, Шатирко відписався від сторінки Софії в Інстаграмі та видалив усі спільні фото з нею.