Софія Стужук розповіла, що пов’язує її із Ігорем Пустовітом

Блогерка зізналася, чи подобається їй Пустовіт.

Як тільки закінчилася історія зі скандальним розлученням блогерів Саші Бо та Ігоря Пустовіта, ще одна відома в мережі блогерка Софія Стужук, яка раніше підтримувала "подругу по нещастю", мабуть, вирішила познайомитися с Ігорем ближче. Та так, що їм уже приписують роман.

Днями Стужук вирушила до Пустовіта до Івано-Франківська, де пара провела невеликий спільний відпочинок у Буковелі. Спільними фото та відео Софія та Ігор ділилися на своїх сторінках в Інстаграмі. У мережі відразу заговорили про їхній роман, але ніхто з блогерів цього не коментував.

12 грудня мінівідпустка Стужук закінчилася, і вона вирішила поспілкуватися зі своїми шанувальниками, відповівши на питання, що їх цікавлять, доки летітиме назад до Києва. Звичайно, без питань про Пустовіта не обійшлося.

Одним із питань до блогерки було про симпатію до Пустовіта. Софія Стужук відверто зізналася, що Ігор їй подобається, адже з людьми, які їй неприємні, вона не спілкуватиметься.

Ще одне питання, на яке Стужук відповіла, було про те, що ж між нею та Пустовітом. Софія зазначила, що у них з Ігорем багато спільного, та зізналася, що спілкуватися вони розпочали у жовтні 2021 року.

Нагадаємо, що через спілкування з Пустовітом, обірвав усі зв’язки із Софією блогер Андрій Шатирко. Ексучасник першого сезону "Холостячки" був хорошим другом Стужук, але після того, як він побачив пару в компанії один одного, Шатирко відписався від сторінки Софії в Інстаграмі та видалив усі спільні фото з нею.