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Игорь Пустовит накануне развода с Сашей Бо улетел в Грецию с новой девушкой (фото)

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Игорь Пустовит Новость обновлена 24 сентября 2021, 18:24
Игорь Пустовит

Игорь Пустовит отдыхает с новой девушкой в Афинах.

Не успела утихнуть шумиха после скандального интервью Саши Бо о разводе с Игорем Пустовитом для Маши Ефросининой и ответного интервью блогера Славе Демину, как Пустовит уже дал повод для новых разговоров. Блогер накануне развода с Сашей Бо, который должен состояться 30 сентября, улетел отдыхать в Грецию вместе со своей новой девушкой Линой Сидор.

Об этом свидетельствуют снимки и видео, которые блогеры публикуют в своих сторис.

Отметим, что Игорь Пустовит сейчас отдыхает в Афинах и активно делится фото и видео с отдыха в своем блоге. Интересно, что Лина Сидор публикует фото с тех же локаций. А на некоторых снимках Пустовита ее даже частично можно разглядеть.

Лина Сидор в Афинах
Лина Сидор в Афинах
Игорь Пустовит в Афинах
Игорь Пустовит в Афинах
Видео за этим же столом с тарелкой пасты несколькими часами ранее публиковала Лина Сидор
Видео за этим же столом с тарелкой пасты несколькими часами ранее публиковала Лина Сидор

О новой девушке Игоря Пустовита известно немного. Ее зовут Лина Сидор, ей 23 года. Девушка родом из Калуша. Она ведет Инстаграм, в котором публикует снимки с красивых курортов и стильные образы.

Саша Бо и Игорь Пустовит: развод

Информация о разводе популярных украинских блогеров Саши и Игоря Пустовитов появилась этим летом. В пятилетнем браке у пары родились двое детей.

В интервью Маше Ефросининой Саша Бо пожаловалась на разногласия с мужем из-за того, что Саша зарабатывала больше денег, чем он. Она также рассказала, что он желал ей смерти от рака.

Позднее Игорь Пустовит дал интервью Славе Демину, в котором рассказал о булимии Саши, о том, как она его унижала и якобы била их общих детей.

Теги:
#Игорь Пустовит #Александра Пустовит #Саша Бо
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