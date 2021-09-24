Ігор Пустовіт напередодні разлучення з Сашею Бо полетів до Греції з новою дівчиною (фото)
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Ігор Пустовіт відпочиває з новою дівчиною в Афінах.
Не встиг вщухнути галас після скандального інтерв’ю Саші Бо про розлучення з Ігорем Пустовітом для Маші Єфросиніної та інтерв’ю блогера Славі Дьоміну, як Пустовіт вже дав привід для нових розмов. Блогер напередодні розлучення з Сашею Бо, яке має відбутися 30 вересня, полетів відпочивати до Греції разом зі своєю новою дівчиною Ліною Сидор.
Про це свідчать знімки і відео, які блогери публікують в своїх Сторіс.
Відзначимо, що Ігор Пустовіт зараз відпочиває в Афінах і активно ділиться фото і відео з відпочинку в своєму блозі. Цікаво, що Ліна Сидор публікує фото з тих же локацій. А на деяких знімках Пустовіта її навіть частково можна розгледіти.
Про нову дівчину Ігоря Пустовіта відомо небагато. Її звуть Ліна Сидор, їй 23 роки. Дівчина родом з Калуша. Вона веде Інстаграм, в якому публікує знімки з найкрасивіших курортів і стильні образи.
Саша Бо і Ігор Пустовіт: розлучення
Інформація про розлучення популярних українських блогерів Саші та Ігоря Пустовіта з’явилася цього літа. У п’ятирічному шлюбі у пари народилися двоє дітей.
В інтерв’ю Маші Ефросініній Саша Бо поскаржилася на розбіжності з чоловіком через те, що Саша заробляла більше грошей, ніж він. Вона також розповіла, що він бажав їй смерті від раку.
Пізніше Ігор Пустовіт дав інтерв’ю Славі Дьоміну, в якому розповів про булімії Саші, про те, як вона його принижувала і нібито била їх спільних дітей.
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