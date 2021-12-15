Будинки на 2 тисячі метрів та елітні квартири: що ділитиме Григорій Лепс із дружиною під час розлучення

Григорій Лепс володіє нерухомістю на кілька мільйонів доларів

Відомий російський співак Григорій Лепс, який через пияцтво двічі за тиждень потрапляв до психіатричної клініки, під час судового слухання про розлучення 20 грудня 2021 року ділитиме нажите у шлюбі з Анною Шапликовою майно.

Про це повідомляє Telegram-канал Super.ru.

За даними каналу, дружині співака, який є прихильником президента РФ Володимира Путіна, належить квартира площею близько 300 кв. м у елітному московському районі Хамовники. Super.ru пише, що її вартість становить не менше 230 млн. рублів (понад 3 млн дол.).

У сусідньому новому житловому комплексі знаходиться житло самого Григорія Лепса. Квартира площею 83 кв. м без ремонту в цьому будинку коштує близько 70 млн. рублів (майже 1 млн дол.).

Super.ru також зазначає, що у власності співака є два будинки площею 1555 та 2421 кв. м, розташованих на ділянці 40 соток у селищі "Третья охота". До ділянки Лепса примикають 2 га лісу, які він орендував на 49 років. Telegram-канал пише, що вартість будинків у цьому районі становить близько 1 млрд. рублів.

Перелік нерухомості Григорія Лепса. Джерело: Super.ru

Нагадаємо, адвокат дружини Лепса розповіла про причини розлучення. За її словами, зіркова сім’я вирішила розійтися на тлі кризи у відносинах. Сам співак досить болісно відреагував на розлучення – у нього почалися проблеми зі здоров’ям, які офіційно стають причиною скасування виступів.