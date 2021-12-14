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Григорій Лепс скасовує виступи: на тлі розлучення у співака почалися серйозні проблеми зі здоров’ям

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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У Григорія Лепса виникли проблеми з тиском Новина оновлена 14 грудня 2021, 18:11
У Григорія Лепса виникли проблеми з тиском

Співак вкотре змусив шанувальників хвилюватися про своє здоров’я

Російський співак Григорій Лепс, який є прихильником політики російського президента Володимира Путіна, 13 грудня скасував виступ на великому Новорічному концерті, що відбувся у московському концертному залі Crocus City Hall. Пізніше стало відомо, що на тлі розлучення з дружиною Ганною Шапликовою у співака почалися серйозні проблеми зі здоров’ям.

Про це пише StarHit.

Григорій Лепс мав заспівати дуетом з Ларисою Доліною, але співак не з’явився на концерт, і їй довелося терміново міняти пісню для виступу.

Концертний директор Лепса Володимир Урюпін розповів, що співак сильно перехвилювався, у нього підскочив тиск, і стався гіпертонічний криз. За словами Урюпіна, медикам вдалося швидко стабілізувати стан артиста і зараз він знаходиться вдома.

Шанувальники одразу ж припустили, що стан здоров’я Лепса раптово погіршився на тлі розлучення. Зазначимо, за словами адвоката Шапликової, причиною розлучення стала криза у відносинах. Судове слухання про розлучення заплановане на 20 грудня.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, що співачка Надія Кадишева прийшла на великий Новорічний концерт у строкатому пальті та з величезними мішками під очима, що стало приводом для переживань серед шанувальників співачки.

Теги:
#Росія #Гіпертонія #Григорій Лепс
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