Григорій Лепс скасовує виступи: на тлі розлучення у співака почалися серйозні проблеми зі здоров’ям

Співак вкотре змусив шанувальників хвилюватися про своє здоров’я

Російський співак Григорій Лепс, який є прихильником політики російського президента Володимира Путіна, 13 грудня скасував виступ на великому Новорічному концерті, що відбувся у московському концертному залі Crocus City Hall. Пізніше стало відомо, що на тлі розлучення з дружиною Ганною Шапликовою у співака почалися серйозні проблеми зі здоров’ям.

Про це пише StarHit.

Григорій Лепс мав заспівати дуетом з Ларисою Доліною, але співак не з’явився на концерт, і їй довелося терміново міняти пісню для виступу.

Концертний директор Лепса Володимир Урюпін розповів, що співак сильно перехвилювався, у нього підскочив тиск, і стався гіпертонічний криз. За словами Урюпіна, медикам вдалося швидко стабілізувати стан артиста і зараз він знаходиться вдома.

Шанувальники одразу ж припустили, що стан здоров’я Лепса раптово погіршився на тлі розлучення. Зазначимо, за словами адвоката Шапликової, причиною розлучення стала криза у відносинах. Судове слухання про розлучення заплановане на 20 грудня.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, що співачка Надія Кадишева прийшла на великий Новорічний концерт у строкатому пальті та з величезними мішками під очима, що стало приводом для переживань серед шанувальників співачки.