Возраст их красоте не помеха: топ-7 звезд, которые не стареют

Эти артисты как вино — с возрастом только лучше.

Время неумолимо и оно не щадит никого, однако эти известные личности точно знают какой-то секрет, ведь они как будто не стареют. В свои даже 50+ они выглядят намного моложе.

"Телеграф" составил подборку голливудских знаменитостей, на которых время и возраст не повлияли.

Дженнифер Лопес

Этой красотке по паспорту уже 52 года, но посмотрев на нее вовсе и не скажешь об этом. Джей Ло выглядит намного моложе своих лет. Артистка активно занимается спортом и поддерживает себя в тонусе.

Дженнифер Лопес в молодости

Дженнифер Лопес сейчас

Джаред Лето

Популярный рок-музыкант в свои почти 50 выглядит вдвое моложе. Вокалист группы "Thirty Seconds to Mars" наверняка знает рецепт эликсира вечной молодости.

Джаред Лето в юности

Джаред Лето сейчас

Гвен Стефани

52-летняя солистка и сооснователь музыкальной группы No Doubt, певица Гвен Стефани последние 20 лет, как будто "застыла" в своем возрасте. Она все также молода и красива.

Гвен Стефани на заре карьеры

Гвен Стефани сейчас

Джессика Альба

Девушка-неведимка из фильма "Фантастической четверки" в свои 40 остается на вид 20-летней красавицей.

Джессика Альба в юности

Джессика Альба сейчас

Дженнифер Энистон

Эта красотка вообще знает, что такое старение? По паспорту ей 52, а на вид — смотрите сами. И что самое главное, Энистон не колит себе различные уколы красоты и не бегает омолаживаться к пластическим хирургам.

Дженнифер Энистон в молодости

Дженнифер Энистон сейчас

Анджелина Джоли

Еще одна знаменитость над которой время не властно. Вот уже на протяжении многих лет Джоли остается секс-символом голливудского кино, и мечтой многих мужчин во всем мире.

Анджелина Джоли в юности

Анджелина Джоли сейчас

Мэттью МакКонахи

И разбавить этот цветник можно этим голливудским актером. Ну вот разве скажешь, что этому шикарному мужчине 52 года?

Мэттью МакКонахи в молодости

Мэттью МакКонахи сейчас

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