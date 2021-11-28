Возраст их красоте не помеха: топ-7 звезд, которые не стареют
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Эти артисты как вино — с возрастом только лучше.
Время неумолимо и оно не щадит никого, однако эти известные личности точно знают какой-то секрет, ведь они как будто не стареют. В свои даже 50+ они выглядят намного моложе.
"Телеграф" составил подборку голливудских знаменитостей, на которых время и возраст не повлияли.
Дженнифер Лопес
Этой красотке по паспорту уже 52 года, но посмотрев на нее вовсе и не скажешь об этом. Джей Ло выглядит намного моложе своих лет. Артистка активно занимается спортом и поддерживает себя в тонусе.
Джаред Лето
Популярный рок-музыкант в свои почти 50 выглядит вдвое моложе. Вокалист группы "Thirty Seconds to Mars" наверняка знает рецепт эликсира вечной молодости.
Гвен Стефани
52-летняя солистка и сооснователь музыкальной группы No Doubt, певица Гвен Стефани последние 20 лет, как будто "застыла" в своем возрасте. Она все также молода и красива.
Джессика Альба
Девушка-неведимка из фильма "Фантастической четверки" в свои 40 остается на вид 20-летней красавицей.
Дженнифер Энистон
Эта красотка вообще знает, что такое старение? По паспорту ей 52, а на вид — смотрите сами. И что самое главное, Энистон не колит себе различные уколы красоты и не бегает омолаживаться к пластическим хирургам.
Анджелина Джоли
Еще одна знаменитость над которой время не властно. Вот уже на протяжении многих лет Джоли остается секс-символом голливудского кино, и мечтой многих мужчин во всем мире.
Мэттью МакКонахи
И разбавить этот цветник можно этим голливудским актером. Ну вот разве скажешь, что этому шикарному мужчине 52 года?
Ранее, "Телеграф" писал о пяти знаменитостях, которые готовятся стать матерями.
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