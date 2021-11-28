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Возраст их красоте не помеха: топ-7 звезд, которые не стареют

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Самые нестареющие знаменитости Новость обновлена 28 ноября 2021, 14:06
Самые нестареющие знаменитости

Эти артисты как вино — с возрастом только лучше. 

Время неумолимо и оно не щадит никого, однако эти известные личности точно знают какой-то секрет, ведь они как будто не стареют. В свои даже 50+ они выглядят намного моложе. 

"Телеграф" составил подборку голливудских знаменитостей, на которых время и возраст не повлияли. 

Дженнифер Лопес

Этой красотке по паспорту уже 52 года, но посмотрев на нее вовсе и не скажешь об этом. Джей Ло выглядит намного моложе своих лет. Артистка активно занимается спортом и поддерживает себя в тонусе. 

Дженнифер Лопес в молодости
Дженнифер Лопес в молодости
Дженнифер Лопес сейчас
Дженнифер Лопес сейчас

Джаред Лето

Популярный рок-музыкант в свои почти 50 выглядит вдвое моложе. Вокалист группы "Thirty Seconds to Mars" наверняка знает рецепт эликсира вечной молодости. 

Джаред Лето в юности
Джаред Лето в юности
Джаред Лето сейчас
Джаред Лето сейчас

Гвен Стефани

52-летняя солистка и сооснователь музыкальной группы No Doubt, певица Гвен Стефани последние 20 лет, как будто "застыла" в своем возрасте. Она все также молода и красива. 

Гвен Стефани на заре карьеры
Гвен Стефани на заре карьеры
Гвен Стефани сейчас
Гвен Стефани сейчас

Джессика Альба

Девушка-неведимка из фильма "Фантастической четверки" в свои 40 остается на вид 20-летней красавицей. 

Джессика Альба в юности
Джессика Альба в юности
Джессика Альба сейчас
Джессика Альба сейчас

Дженнифер Энистон

Эта красотка вообще знает, что такое старение? По паспорту ей 52, а на вид — смотрите сами. И что самое главное, Энистон не колит себе различные уколы красоты и не бегает омолаживаться к пластическим хирургам. 

Дженнифер Энистон в молодости
Дженнифер Энистон в молодости
Дженнифер Энистон сейчас
Дженнифер Энистон сейчас

Анджелина Джоли

Еще одна знаменитость над которой время не властно. Вот уже на протяжении многих лет Джоли остается секс-символом голливудского кино, и мечтой многих мужчин во всем мире.

Анджелина Джоли в юности
Анджелина Джоли в юности
Анджелина Джоли сейчас
Анджелина Джоли сейчас

Мэттью МакКонахи

И разбавить этот цветник можно этим голливудским актером. Ну вот разве скажешь, что этому шикарному мужчине 52 года?

Мэттью МакКонахи в молодости
Мэттью МакКонахи в молодости
Мэттью МакКонахи сейчас
Мэттью МакКонахи сейчас

Ранее, "Телеграф" писал о пяти знаменитостях, которые готовятся стать матерями.

Теги:
#Анджелина Джоли #Гвен Стефани #Знаменитости #Дженнифер Энистон #Джаред Лето #Джессика Альба #Дженнифер Лопес #Мэтью Макконахи #Дженнифер Эннистон
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