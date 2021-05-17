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"Верю в любовь. Несмотря ни на что": бывшая жена Андре Тана поразила нежным образом (видео)

"Верю в любовь. Несмотря ни на что": бывшая жена Андре Тана поразила нежным образом (видео)
Обновлено 17:41 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Знаменитый украинский модельер Андре Тан сообщил, что уже год не живет со своей супругой, дизайнером Алиной Харечко. Пара развелась после девяти лет брака. Модельер поделился новостью в программе "Світське життя" с Екатериной Осадчей.

На своей странице в Инстаграме Алина Харечко также прокомментировала их разрыв. Дизайнер подтвердила, что они с Андре Таном остались друзьями и поблагодарила экс-супруга за прожитые годы.  Благодаря ему Алина получила отличный опыт не только семейной жизни, но и за опыт в сфере моды.

"Я благодарю тебя за этот опыт! Благодарю тебя за все, мы начинали с дружбы, дружбой и заканчиваем. У моей дочки очень талантливый папа, которым точно можно гордиться" - написала Харечко.

 
 
 
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Публикация от Алина Харечко (@alina_kharechko)

В комментариях ее подписчики активно поддерживают Алину, и желают ей найти свою истинную любовь. Поклонники дизайнера отметили, что она очень сильная и умная.

Позже Алина Харечко поделилась милым видео, на котором предстала в нежном образе. В подписи к посту она написала, что продолжает верить в любовь.

"Несмотря ни на что. Вопреки всему" - пишет Алина.

 
 
 
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Публикация от Алина Харечко (@alina_kharechko)

Подписчики и тут полностью поддерживают экс-жену Андре Тана.

Ранее, "Телеграф" писал, что Алексей Завгородний (Позитив) рассказал, что он развелся со своей супругой, спустя 8 лет брака.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 248

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Развод, Модельер, Андре Тан, Алина Харечко.
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