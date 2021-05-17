"Верю в любовь. Несмотря ни на что": бывшая жена Андре Тана поразила нежным образом (видео)

Знаменитый украинский модельер Андре Тан сообщил, что уже год не живет со своей супругой, дизайнером Алиной Харечко. Пара развелась после девяти лет брака. Модельер поделился новостью в программе "Світське життя" с Екатериной Осадчей.

На своей странице в Инстаграме Алина Харечко также прокомментировала их разрыв. Дизайнер подтвердила, что они с Андре Таном остались друзьями и поблагодарила экс-супруга за прожитые годы. Благодаря ему Алина получила отличный опыт не только семейной жизни, но и за опыт в сфере моды.

"Я благодарю тебя за этот опыт! Благодарю тебя за все, мы начинали с дружбы, дружбой и заканчиваем. У моей дочки очень талантливый папа, которым точно можно гордиться" - написала Харечко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алина Харечко (@alina_kharechko)

В комментариях ее подписчики активно поддерживают Алину, и желают ей найти свою истинную любовь. Поклонники дизайнера отметили, что она очень сильная и умная.

Позже Алина Харечко поделилась милым видео, на котором предстала в нежном образе. В подписи к посту она написала, что продолжает верить в любовь.

"Несмотря ни на что. Вопреки всему" - пишет Алина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алина Харечко (@alina_kharechko)

Подписчики и тут полностью поддерживают экс-жену Андре Тана.

Ранее, "Телеграф" писал, что Алексей Завгородний (Позитив) рассказал, что он развелся со своей супругой, спустя 8 лет брака.