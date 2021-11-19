Пошла на пользу: топ-5 украинских певиц, преобразившихся благодаря пластике (фото до и после)

Чаще всего селебрити увеличивают грудь, корректируют нос и делают подтяжку лица

Современная хирургия творит чудеса и позволяет человеку не только скрыть все изъяны, но и полностью изменить облик. А поскольку чувство меры есть далеко не у всех, как показывает ранняя подборка знаменитостей "Телеграфа", нет ничего удивительного, что некоторые слишком увлекаются коррекцией внешности. Но этим украинским звездам, которые представлены ниже, повезло со специалистами в области пластической хирургии.

"Телеграф" сделал подборку фото "до и после" со звездами, которые решили улучшить свою внешность, и у них это получилось очень даже хорошо.

Слава Каминская

Экс-участница группы "НеАнгелы" не скрывает от поклонников, что обращалась за помощью к пластическим хирургам. У 37-летней певицы увеличены губы, сделана ринопластика, а также виден результат от уколов филлерами в подбородок и челюсть.

София Ротару

Украинская артистка стала удачным примером борьбы с признаками старения. Серьезных операций 74-летняя певица не делала, однако она регулярно прибегает к услугам пластических хирургов, чтобы "оставаться в форме".

Эрика Герцег

Победительница шоу "Хочу V ВИА Гру", бывшая солистка поп-группы "ВИА Гра". Стоит отдать должное: украинская певица хорошо над собой поработала. В 17 лет девушка весила 80 килограммов, а сегодня она может похвастаться точеной фигурой и модельным параметрами.

Эрика Герцег в юности

Позже Эрика обратилась за помощью к пластическому хирургу, который помог ей стать обладательницей аппетитных форм.

Алина Гросу

Молодая украинская певица, которая раньше славилась миловидной детской внешностью, сильно изменились. По мнению украинского пластического хирурга Дмитрия Слоссера, Гросу уменьшила щеки, сделала ринопластику, подтяжку бровей и пластику губ. Преданные фанаты поприветствовали преображение любимицы.

Ани Лорак

Поговаривают, что певица исправляла нос и контур губ, но артистка отрицает любые манипуляции со стороны хирурга. В любом случае, артистка вмешивается в свою внешность с огромной осторожностью.

Ранее "Телеграф" писал, кто из звезд украинского шоу-бизнеса переживал из-за недостатков во внешности, но смог полюбить себя таким, какой есть.