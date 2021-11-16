Разрезала фото ножом: экс-солистки "НеАнгелов" прилюдно разругались (видео)

VICTORIA разочаровала фанатов группы "НеАнгелы" неудачной шуткой.

В марте 2021 года мир украинского шоу-бизнеса потерял одну из самых популярных групп — "НеАнгелы", но взамен получил двух самодостаточных и невероятно талантливых сольных артисток — Славу Каминскую и Викторию Смеюху, которая решила выступать под псевдонимом VICTORIA.

Вроде как артистки разошлись мирно, ведь это было их обоюдное желание начать сольную карьеру. Но спустя почти год после новости о распаде, одна из солисток видимо решила "догнать упущенное".

На своей странице в Инстаграм Виктория Смеюха опубликовала небольшое видео, которым очень задела свою коллегу по сцене Славу Каминскую. В ролике Смеюха показала, какой торт ей приготовили ее подписчики. Особенностью огромного десерта стала фотография Славы по центру. Виктория жадно разрезала торт ножом, специально задев лицо Каминской.

"Оказывается, слава не такая уж и горькая, как мне казалось 15 лет, она – приторно-сладкая" — написала Виктория под видео, отметив, что уже пора "отпустить историю", намекнув что Слава "выезжает за счет других".

У себя на странице в соцсети Слава Каминская ответила "подруге", отметив, что любит любой юмор, но это уже перебор.

"Это пошло. Ножом Вика разрезала не меня, она разрезает любовь и уважение всех своих и моих поклонников" — написала Каминская, посоветовав Смеюхе уволить свою пиарщицу.

Позже Каминкская также опубликовала более шутливый пост на эту тему, возмутившись тому, что торт с ее изображением можно было сделать и "поБагаче".

В комментариях под обоими постами Викторию захейтили, поддерживая Славу Каминскую. Многие отметили фальшивые и наигранные эмоции Виктории.

Отметим, что это не впервые, когда Смеюха "катит бочку" на свою коллегу. В конце октября на ее странице появился пост о предательстве, подлости и лжи, который видимо был обращен к Каминской.

Ранее, "Телеграф" писал, что Слава Каминская поделилась со своими подписчиками архивным видео со своего школьного выпускного, на котором она предстала еще до пластики.